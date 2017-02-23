Episode dergisinin BluTV CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ ile yaptığı röportajda Behzat Ç.'nin tekrar çekileceği konusu gündeme geldi.

Doğan Medya bünyesindeki dijital TV platformu BluTV CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ, Episode dergisinden Ufuk Kaan Altın ile yaptığı röportajda Behzat Ç.'nin tekrar izleyicilerle buluşmasına yönelik açıklama bulundu.

Ufuk Kaan Altın'ın "Herkesin merak ettiği Behzat Ç tabii. Çekiliyor mu? Çekiliyorsa ne zaman yayınlanacak?" sorusu üzerine konuya açıklık getiren Aydın Doğan Yalçındağ, Behzat Ç.'yi istediklerini ve konuyla ilgili D Yapım ile gerçekleştirdikleri görüşme sonucunda çekme kararı aldıklarını, büyük ihtimalle Behzat Ç.'yi çekeceklerini söyledi.

En son izleyicilerin karşısına 2013'te çıkan Behzat Ç. görünüşe göre eğer aksilik olmazsa 3 aylık aranın ardından tekrar izleyicilerle buluşacak ve BluTV servisi üzerinden sadece internette yayınlanacak.