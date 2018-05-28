Seyirci Tepkisine Göre Seyir Değiştiren Film: The Moment

İngiliz bilim insanları, beynin gönderdiği sinyallere göre değişen film çekti. 6 farklı versiyonu bulunan 'The Moment' adlı film başarılı olursa, sinema sektörünün temellerinden sarsılacağı öngörülüyor.

Hemen hepimiz, film izlerken, hikayenin en azından biraz olsun arzu ettiğimiz yönde ilerlemesini isteriz... Nitekim bu beklentinin karşılanması artık bir an meselesi! İngiliz bilimciler, seyircinin ruh durumuna göre akış değiştiren bir film yaptı.

Nottingham Üniversitesi'nden nöroloji ve bilgisayar bilimleri uzmanları, izleyicilerin başlarına takılan bir kaskla filmin ilerleyişine yönelik beklentilerini saptayıp konusunu ona göre değiştiren bir film çekti. Bilim insanları, 'EEG' adlı cihazla temin edilen verileri anlık olarak değerlendirip, izleyicinin reaksiyonuna göre filmi tekrar kurguladı.

Üniversitenin, izleyicilerin tepkilerine göre ilerleyecek ilk filmi 'The Moment' ismini taşıyor. 7 Haziran’da, Sheffield Belgesel Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak olan film için karavandan dönüştürülmüş mini bir sinema salonuna EEG cihazları yerleştirildi ve seyirci kaskları hazırlandı.

İzleyicilerin ilgisi azaldığında bunu hemen fark edip değişen filmin konusu ise, toplumdan uzaklaşma adına beyin kontrolü teknolojisine sığınan 2 insanın hikayesi.

Filmde her sahnenin 6 değişik versiyonu mevcut ve söz konusu versiyonlar öbürüne geçtiğinde herhangi bir kopukluk oluşmuyor. Deneyin, sinema sektöründe çığır açacağı tahmin ediliyor.