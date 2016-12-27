İzmir Belediyesi’nden Beckham’lı Öğrenci Kartı İçin Efsane Yanıt: Beckham Yine İyi, Adriana Lima Bile Var!

İzmir’deki bir üniversite öğrencisinin toplu taşıma araçlarında kullanmak için yaptığı öğrenci kartı başvurusunda Beckham fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından İzmir Belediyesi’nden fantastik bir açıklama geldi.

Birkaç hafta önce İzmir’de yaşayan L.E.M. ismindeki bir öğrenci, öğrenci kartı çıkartmak amacıyla gönderdiği fotoğrafı kabul edilmeyince İngiliz futbolcu David Beckham’ın fotoğrafını göndermiş ve bu kabul edilmişti. Sosyal medyada viral olarak yayılan bu durum daha sonra İzmir Belediyesi’nin kulağına gitmiş ve başkasına ait fotoğrafların yer aldığı öğrenci kart başvurularının tümünü iptal etmişti.

Üniversite öğrencisinin ortaya çıkan bu başvurusunun ardından ESHOT Genel Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her gün on binlerce adet başvuru talebinin karşılandığı Kart Ünitesi’ndeki arkadaşlarımız, bugüne kadar aralarında Brad Pitt, Adriana Lima, Angeline Jolie, Johnny Deep, Al Pacino, Tarkan, Ahmet Kaya, Ronaldo, Muslera, Volkan Demirel ve Mesut Özil gibi ünlü fotoğraflarıyla yapılan 40 adet kart başvurusu tespit etmiş ve iptal yoluna gitmiştir. Yoğun talep arasında sahte fotoğraflı başvurusu gözden kaçan L.E.M’nin kartı ise 20 Aralık 2016 tarihi itibariyle iptal edilmiştir. İlk bakışta gülümseten bir yöntem gibi görünse de, yapılan bu iş yanlış beyandır."