İzmir'de Bir Öğrenci David Beckham'ın Fotoğrafıyla Öğrenci Kartı Aldı!

İzmir'de yaşayan öğrenci, öğrenci kartı çıkarmak için gönderdiği vesikalığı reddedilince David Beckham'ın fotoğrafıyla başvurdu ve ilginç bir şekilde başvurusu kabul edildi.

Ülkemizde her geçen gün onlarca ilginç olay yaşanıyor ve biz, genellikle bu olayları sosyal medya üzerinden öğreniyoruz. Bu olaylardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde yaşandı.

İzmir'de yaşayan bir öğrenci, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne toplu taşıma araçlarında kullanılan öğrenci kartı için başvuruda bulundu ancak belediye öğrencinin vesikalık fotoğrafını uygun görmeyerek öğrenciye öğrenci kartı vermedi. Bu durum üzerine tekrar başvuru yapan öğrenci, bu sefer kendi vesikalık fotoğrafı yerine ünlü futbolcu David Beckham'ın fotoğrafını gönderdi ve ilginç bir şekilde başvuru kabul edilerek öğrenci kartı basıldı.

Peki bu olay nasıl ortaya çıktı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden David Beckham fotoğrafıyla kart çıkarmayı başaran öğrencinin arkadaşı, Twitter hesabı üzerinden bu kartın fotoğrafını paylaştı. Twitter'da binlerce kişiye bu tweet ulaşırken sosyal medyada da gündem oldu.