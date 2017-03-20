İzmir'de "Kariyer Şenliği" Başlıyor!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan Kariyer Şenliği, 22-23 Mart 2017 tarihinde gerçekleşecek.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oluşturulan öğrenci kolu Akademi Kulübü tarafından gerçekleştirilecek Kariyer Şenliği, İzmir ve çevre illerdeki öğrenciler için kariyerlerini çizebilecekleri bir fırsat etkinliği olacak.

Nescafe, Akbank, Garanti Bankası, Abdi İbrahim, Scorp, Berik Holding, Özgörkey, Fujitsu, Orient Sigorta gibi farklı sekörlerdeki dev firmaların yer alacağı bu etkinlik, bilişim, girişimcilik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık, insan kaynakları ve pazarlama gibi alanlarda uzman ve tecrübeli katılımcıları ağırlayacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü'nde bulunan Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan Kariyer Şenliği'17 tamamen ücretsiz ve ücretsiz katılımınızı buradaki bağlantıdan kayıt olarak yapabiliyorsunuz. Webtekno olarak medya sponsorluğunu üstlendiğimiz Kariyer Şenliği ile ilgili detayları buradaki bağlantıdan görebilirsiniz.