İlki 2016 yılında düzenlenmiş olan İzmir'in ilk büyük siber güvenlik konferansı CyberEge’18, 12-13 Mayıs tarihlerinde Ege Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

IEEE Ege Üniversitesi Öğrenci Kolu tarafından ilki 2016 yılında gerçekleşen CyberEge, İzmir’in ilk siber güvenlik konferansıdır. 2016 yılında 250+ katılımla üniversitesinde ve çevresinde oldukça ses getiren etkinlik, 2017 yılında 500+ katılım ile gelişerek yoluna devam etmiş, 2018 yılında kapsamı genişletilip 1 gün konferans, 1 gün eğitim halinde 2 günlük bir siber güvenlik şöleni haline getirildi.

12-13 Mayıs tarihlerinde Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe ve Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde gerçekleşecek ve tamamen ücretsiz olacak CyberEge’18 etkinliğine katılmak ve daha fazla bilgi almak için cyberege18.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.