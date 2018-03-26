İzmir Ticaret Odası (İZTO) seçimleri öncesinde meslek komiteleri yarışı kazanmak için toplantılarına devam ediyor. Bilgisayar Donanım ve Bilgisayar Yazılım olmak üzere iki komiteden sektörün önde gelen firmalarının biraraya geldiği temsilciler, "Yenilikçi Grup" adıyla ittifak oluşturma kararı aldılar.

Ticaret Odası seçimlerine az bir süre kala İZTO'da hareketli günler yaşanmaya başladı. 40 firma tarafından oluşturulan ve Yenilikçi Grup adı verilen ittifak çalışmalarını hızlandırmaya devam ediyor. 9 Nisan'da yapılacak olan, halihazırda 39. ve 79. komiteler ittifak oluşturmuş durumda. İZTO seçimlerinde anahtar rol oynayan camialardan Bilgisayar camiası bu seçimlerde 2 komiteyle temsil edilecek. Bilgisayar donanım 39. komite olarak seçime katılacakken bilgisayar donanım 79. komite olarak yer alacak. İttifak kuran iki ekip toplamda 20 oda üyesi ve bu üyeler içerinden 4 kişiyi meclis üyesi olarak seçecekler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve ittifakın önde gelen isimlerinden olan Softnet Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ferzan Yalkut, İzmir Ticaret Odasının, İzmir Genelinde 41 bin üyesi olduğunu ve toplam 79 komiteden oluştuğunu söyledi. Yenilik talebinin tabandan geldiğini belirten Yalkut, dönüşümün tabandan genele yayılması gerektiğini söyledi. Yalkut, önceliklerinin kendi bilgisayar sektörü olduğunu yeniliğin önce kendi sektörlerinde hayat bulacağını da kaydetti.

39. Bilgisayar Donanım Grubunda seçim çalışmalarını yürüten Solarissoft Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Akçay ise yaptığı açıklamada seçimin iki aşamalı olduğunu belirtti. Akçay, kendi sektörlerinin ticaret odasında uzun süredir aynı kişiler tarafından temsil edildiğini bu yüzden de Yenilikçi Grubun doğal bir hareket haline geldiği kaydetti. Akçay, seçimin ilk aşamasının kendilerini daha çok ilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.

Konuya ilişkin olarak diğer kuruluşlardan yapılan açıklamalarda ise ittifakın doğal bir şekilde gerçekleştiği vurgulanarak İzmir’i 'Bilişim Kenti' yapmak için çalışacaklarını ifade edildi. Firmalardan yapılan açıklamada bu adımın atılması için öncelikle 'yenilikçi' bir anlayışın olması gerektiğini belirtilirken seçimin ilk turunu 'yeniliğin başlangıcı' olarak kodladıklarını söylediler. Seçim ikinci turu için de değerlendirmelerde bulunan firma temsilcileri, tüm adaylara eşit mesafede olduklarını bildirdiler.