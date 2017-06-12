Merkez üssü Ege Denizi olan ve saat 15.28’de meydana gelen deprem, İzmir ve İstanbul’da şiddetli şekilde hissedildi.

Ege Bölgesi’nde son zamanlarda ufak çaplı da olsa sıklıkla depremler yaşanmaya başladı. Manisa’da, özellikle 2 ila 3 şiddeti arasında yaşanan depremler -son birkaç aydır diyelim- İzmir’de de hissedilmiş, ufak çaplı korkuların yaşanmasına sebep olmuştu. Bugün ise bu sefer Ege Bölge’sini komple, Trakya’nın bir bölümünü ve İstanbul’un da büyük bir bölümünü etkileyen şiddetli bir deprem meydana geldi.



Merkez üssü Ege Denizi’nin olduğu belirtilen deprem, yerin 10 km altında gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi’ne göre 6.3 şiddetinde olan depremin en çok hissedildiği il ise İzmir oldu. Yaklaşık 1 dakika boyunca süren deprem, doğruyu söylemek gerekirse bizleri de epey korkuttu. Bu depremin ardından 15.34 sıralarında 4.9 şiddetinde bir artçı deprem daha meydana geldi.

6.0 gibi şiddetli olmasının yanı sıra neden bu kadar uzun sürdüğü konusunda bir açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerif Barış, şu açıklamalarda bulundu:

İkişer üçer yıl arayla 6 büyüklüğündeki depremlerin olması normal. Bulunduğumuz coğrafya bu sık depremleri yaşamaya alışmamız gerekiyor. Muhtemelen biraz derin bir deprem olduğu için gerek İstanbul'dan gerekse Atina'dan erişildi. Bu depremin artçıları bir yıl sürer. 5 - 5,3'e kadar artçı deprem olabilir. Tsunami korkusunun olmaması gerekir. Ege Bölgesi’nde kırıklı çıkıklı faylı bölgeler var. Civardaki fayları etkileyebilir, onlar da büyük değil. Başka bir büyük deprem beklentisi içerisine girilmemesi lazım.Hasarlı binalara eşya alınmak için girilmemesi, birkaç saat dışarda beklenmesi, uzmanların görüşlerinin alınması gerekiyor.

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