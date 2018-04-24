J. Cole’un yeni yayınlanan KOD albümü, çevrimiçi servislerde ilk günden 64.5 milyon oynatmaya ulaşarak Drake'in 'ilk gün en çok oynatılan albüm' rekorunu yerle bir etti.

J. Cole’un yeni albümü olan KOD, çevrimiçi müzik servislerinde rekorlarını altüst etmiş durumda. Yayınlandıktan sonra 24 saat içinde Apple Music ve Spotify’da toplam 64.5 milyon oynatmaya ulaşan albüm, böylece Birleşik Devletler’de ilk gün en fazla oynatmaya ulaşan albüm rekorunu eline geçirmiş oldu.

Spotify’ın tweet’ine göre KOD, yalnızca Spotify’da ilk gün 36,656,086 oynatmaya ulaştı. Ayrıca J. Cole’un yeni albümünde bulunan 10 şarkıdan 7 tanesi Apple Music’in aboneler tarafından en çok dinlenen şarkıların listelendiği Top 10 listesine girmiş durumda. KOD, Drake’in Views’ini tam bir milyon izlenme ile geride bırakmış durumda.

Günümüzde Apple Music’in Spotify’den 120 milyon daha az kullanıcısı bulunuyor. Fakat ABD’de fark bu kadar da uçuk olmadığı için albümün Apple Music ile Spotify oynatma istatistikleri birbirine yakın. Spotify 61 farklı ülkede 70 milyon ücretli üyeye sahipken, Apple Music’in 115 ülkede 36 milyon abonesi bulunuyor.