Harry Potter'ın Yaratıcısının Yeni Sitesinde Gizlenmiş Linki Bulabilir misiniz?

J. K. Rowling yeni sitesinde gizli bir bölüm olduğunu ima eden bir ileti yayınladı. Eğer bulmaca çözmeyi seven biriyseniz, gizemli sayfayı bulmak 5 dakikanızı almayacak.

Harry Potter serisi biteli yıllar oldu, ancak J. K. Rowling; hala insanların zihinleriyle oynamaya devam ediyor. Kitabın veya filmin bir sonraki sahnesini merakla beklerken, türlü kurmaca oyunlarıyla takipçisinin aklını karıştırmaktan adeta zevk alan yazar, bu sefer de yeni internet sitesinde yaptı yapacağını.

Sitesine bir “easter egg” koyan yazar, girdiği iletide bunun ip uçlarını veriyor. “Eski sitemde keşfettiğim gerçeği açığa çıkarma yöntemini halen unutmadım, belki düğmeyi hemen bulamayabilirsiniz. Fakat bazı hayır kuruluşlarının linklerini bulacaksınız, kendiminki olan Lumos da dahil olmak üzere” iletisini yazan sanatçı, burada ipuçlarını verdi. Gizemi kendi başına çözmek isteyenler buradan siteye gidebilir. Dayanamayan meraklılar için çözümü aşağıda anlattık.

ÇÖZÜM:

Anasayfaya girdikten sonra sayfayı aşağıya doğru sürüklemelisiniz. Yazı masasına gelince buruşmuş müsvedde kağıdına tıklayın. Karşınıza “easter egg”i bulduğunuza dair bir sayfa çıkacak.