Türkiye’de fiyatı 410 bin TL’den itibaren başlayan Jaguar’ın SUV modeli, ülkemizde bir gecede 30 adet ön sipariş aldı.

Jaguar’ın Avustralya’da tanıttığı, ‘Tesla Katili’ olarak adlandırılan ilk elektrikli SUV modeli I-Pace, Türkiye’de bir gecede 30 adet ön sipariş aldı. Türkiye’de 1 Mart itibariyle 2 bin euro ön ödeme ile siparişe açılan modelden bir gecede 30 adet sattıklarını belirten Jaguar Türkiye Genel Müdürü Simay Alsan, “Türkiye’deki tepkiler çok iyi ve ilgi çok fazla. İlk üretimden Türkiye için ayrılan araçların hepsini sattık. Türkiye’de fiyatı 88 bin Euro’dan başlayacak Jaguar I-Pace’yi temmuz itibariyle müşterilerimize teslim edeceğiz. En üst donanımla versiyonun fiyatı ise 100 bin Euro olacak. Ama başlangıç paketi bile oldukça dolu ve güzel” dedi.

Aracı satın alanlara ‘home charger’ı (ev için hızlı şarj) hediye edeceklerini belirten Simay Alsan, “Menzili, performansı, iç hacmi ve tasarımıyla Jaguar I-Pace Türk kullanıcılarının bütün beklentilerini karşılayarak elektrikli araç talebini önemli ölçüde artıracak. Şarj altyapısı için kendi tesislerimizde ciddi bir yatırım yapıyoruz. Ayrıca araç için ön sipariş verenlere ‘home charger’ı (ev için hızlı şarj) hediye edeceğiz” dedi.

I-Pace’in konseptini 2016 yılında tanıttıklarını belirten Jaguar Tasarım Direktörü Ian Callum ise “Bu anı yaşamak için geri sayıyorduk. Tamamen elektrikli I-Pace şirketimiz için öncü bir otomobil olmasının yanı sıra, sektörde devrim yaratmayı vaat ediyor. Bu otomobilde başardığımız şeyleri tüm dünyaya gösterebilmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Hızlı şarj özelliği sayesinde 45 dakikada %80 şarj düzeyine ulaşan I-Pace, 500 km’ye yakın menzile sahip zorlu zemin koşullarında ve -40°C’den 40°C’ye kadar zorlu iklim şartlarında test edildi. Test için 1,5 milyon milin üzerinde mesafe kat eden ve 200’ün üzerinde prototip tarafından tamamlanan 11 bin saatlik donanım simülasyonu ile Jaguar’ın tasarım ve mühendislik ekipleri, dünya standartlarında ve tamamen elektrikli bir SUV yaratmayı başardılar.