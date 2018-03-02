Köklü otomobil üreticisi Jaguar, yeni elektrikli lüks aracı I-Pace hakkındaki detayları açıkladı ve birkaç fotoğraf paylaştı. Bir dolumda 400 kilometre menzile sahip olan araç, 0’dan 100’e 4.5 saniyede çıkıyor. Üstelik dört çeker bir arazi aracı olmasıyla Tesla’nın gözünü korkutuyor.

Otomotiv sektöründe, elektrikli araç rekabeti kızışıyor. Uzun zamandır Tesla’nın elinde olan pazar bölünmeye başladı, köklü otomobil üreticileri de kendi modelleriyle sahnede yer almaya başladılar. Jaguar ise lüks elektrikli araç alacak kişilere hitap ettiği yeni SUV tipi I-Pace isimli modeliyle gözleri kamaştırdı.

394 beygir gücündeki bir elektrikli motorla gelen aracın bataryaları bu motoru, tek dolumda yaklaşık 400 kilometre boyunca kesintisiz çalıştırıyor. Üstelik Jaguar, geliştirdiği teknolojiyle aracın 40 dakikada %80’lik doluma ulaşacağı iddiasında.

Araç içi sistemleri tıpkı Tesla otomobillerindeki dokunmatik ve dijital olan I-Pace, sürücünün sürüş alışkanlıkları hakkında veriler topluyor. Bu veriler bazı işlemlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesi için yapay zeka yazılımları tarafından işleniyor. Yani makine öğrenimi, kişiselleşebilen bir otomobil için kullanılıyor.

Jaguar, araç içi sistemlerin akıllı asistanı olarak Amazon’un Alexa isimli asistanını seçti ve güçlü bir ortaklık kurdu. Jaguar’ın ilk elektrikli aracı olacak I-Pace, yazılım güncellemelerini kablosuz ağlar vasıtasıyla alacak. Bu yılın ikinci yarısında ABD’de satışa çıkacak otomobilin, zamanla küresel pazara da açılması planlanıyor.

Şimdi I-Pace’in detaylarına daha yakından bakalım:

I-Pace, Jaguar'ın ilk elektrikli modeli olacak:

Jaguar, aracın 394 beygir gücünde ve 694 Newton-metre torka sahip motorla üretileceğini açıkladı:

Tek bir dolumda yaklaşık 400 kilometre yol kat edecek:

Aracın içindeki dijital göstergeler şöyle olacak:

Araç içi yazılımlar, makine öğrenimi desteğiyle kişiye özel sürüş tecrübeleri sunacaklar:

2018'in sonlarına doğru onu yollarda göreceğiz: