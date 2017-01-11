Jaguar, Yeni F Serisini Detroit Otomobil Fuarı'nda Tanıttı!

Lüksü, sportif tasarımla başarılı bir şekilde harmanlayan üretici Jaguar, yeni ağır topunu savaş alanına sürmeyi hedefliyor.

2008 yılında Ford bünyesinden Hindistanlı otomobil devi Tata'ya 1.7 milyar avro karşılığında transfer olan Jaguar, eski şaşalı günlerine dönmek için emin adımlar atıyor. Detroit'te Auto Show'da tanıtılan yeni F Type, bu amaca ulaşmak yolunda Jaguar için çok kritik bir öneme sahip.

İlk büyük değişiklik kokpitte gerçekleşiyor. Çok daha hızlı ve etkileşimli bir yapıya sahip dokunmatik bilgi-eğlence sistemi, seyahati keyifli ve konforlu hale getirmek için çevrimiçi hizmetleri kullanıyor. Canlı trafik ve hava raporları, anında dokunmatik ekrana yansıyor ve gereken uyarıları yapıyor.

TouchPro olarak adlandırılan dokunmatik-bilgi eğlence sistemi, GoPro destekli kameralarla uyum içerisinde çalışıyor. GoPro uygulaması; kamera tarafından çekilen görüntüleri hız, vites seçimi, frenleme kuvveti ve g kuvvetleri gibi sürüş bilgileriyle birleştiriyor. Söz konusu veriler, kolayca akıllı telefonunuza aktarılabiliyor.

F-Type ailesinde dört motor seçeneği mevcut: 3.0 litrelik 340 beygir gücünde V6, 3.0 litrelik 380 beygir gücünde V6, 5.0 litrelik 550 beygir gücünde V8 ve 5.0 litrelik 575 beygir gücündeki V8. Baz model, 100 kilometreye ulaşmak için 5.5 saniyeye ihtiyaç duyarken, 260 kilometre/saat son süratiyle göz dolduruyor.

6 manuel ileri veya 8 kademeli otomatik şanzıman seçenekleri bulunan aracın, ABD başlangıç fiyatı ise 78.000 dolar seviyesinde. En üst motor ve donanım seçeneğinde bu fiyat 145.000 dolara ulaşabiliyor.