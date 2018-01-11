Apple, Jailbreak kullanmak isteyen iOS kullanıcılarına bir sürpriz gerçekleştirerek eski iOS sürümlerinin yükleme dosyalarını yayımladı. Bu dosyaları kullanarak iOS sürümünü indirgeyebilir, böylece Jailbreak kullanabilirsiniz.

Nasıl oldu, neden oldu bilinmez fakat Apple, bazıları yıllardır güncelleme almayan eski iOS sürümleri için resmi yazılım yayımladı. Dileyen kişiler iTunes’u kullanarak bu yazılımları manuel olarak indirebilirler.

Yayınlanan yazılımlar tüm iOS sürümlerini kapsamıyor, iOS 6.1.3 ile iOS 11.2 arasında değişiklik gösteriyor. (Aşağıdaki görselden listeyi kontrol edebilirsiniz.) Ayrıca baştan söyleyelim; LiberiOS için gereken iOS 11.1.2 sürümü listede bulunmuyor.

Eğer jailbreak kullanmak istiyorsanız, cihazınızı jailbreak’lenebilir bir sürüme indirgemek için önünüzde altın bir fırsat bulunuyor. Apple’ın hataları fark edip onarmasından önce yazımı indirip cihazınıza kurarak iPhone’unuza jailbreak yükleyebilirsiniz.

Peki yazılımları nasıl yükleyeceksiniz? Öncelikle buraya tıklayarak iOS cihazınıza uygun IPSW dosyasını indirin. Daha sonra iTunes’u açıp ‘shift’ tuşuna basarak yazılım güncelleme butonuna tıklayın ve indirdiğiniz IPSW dosyasını seçip yükleme işlemini başlatın.