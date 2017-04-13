Jailbreak iPhone'ların Kilit Ekranındaki Yazıyı Değiştirin!

Yazılımı kırılmış yani "jailbreak" iPhone ekranlarındaki kilit yazısını özelleştirmek, tek bir uygulamayla mümkün oluyor.

iPhone şifrenizi birçok kez yanlış girdiğinizde "iPhone devre dışı" yazan bir mesaj çıkar. Bu, cihazın geçici bir süre kullanılmasını engelleyen ve yetkisiz erişim sağlayanları caydırmaya yönelik ufak bir uygulamadır.

iOS geliştiricisi ve “gilshahar7” takma adını kullanan bir programcı, GoAway adlı ücretsiz bir uygulama geliştirdi. Yanlış şifre denemeleri sonucunda ekranda beliren yazıları özelleştirmenizi sağlayan uygulama, durumu biraz daha eğlenceli bir şekle getirmiş doğrusu:

GoAway ile değiştirebileceğiniz şeyler arasında şunlar buluyor:

“iPhone devre dışı” metni

“Bir dakika içinde tekrar deneyin” metni

“Acil durum” metni

Acil durum yazısı kilitli cihazlar için önem taşıdığından yanlızca ilk iki seçeneği değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Ancak ekrana gelen yazıları kendi arzunuza göre belirleyebilecek olmanız ve “Emniyet güçleri aranıyor…” gibi daha caydırıcı mesajlar yazmanız da mümkün.

Bununla birlikte, istediğiniz değişiklikleri yaptığınızda bunları uygulamak için Kaydet düğmesine dokunmanız yeterli olacak. Daha sonra cihazınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. Sizden izinsiz iPhone’nuza el süren kişileri oldukça etkili bir şekilde uzaklaştırabilecek olmanız, sanırım hoşunuza gidecektir.

Bu uygulamayı kullanmanız için iPhone cihazınızı tıpkı Android cihazlarda olduğu rootlamanız gerekiyor. Bu işlem iOS işletim sistemi için “jailbreak” olarak adlandırılıyor ve cihazınızı garanti dışına çıkartıyor.

Şuraya tıklayarak geliştiricinin açık kaynak olarak sunduğu GitHub dosyalarına ulaşabilirsiniz. Bu tarz çekirdek değişimi gerektiren uygulamaların App Store’da yayımlanmadığını belirtelim.