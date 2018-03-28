Game of Thrones’un Final Sezonuyla İlgili Müthiş Spoiler!

Game of Thrones’un sevilen karakteri Jaime Lannister’a hayat veren Nikolaj Coster-Waldau, final sezonu hakkında önemli bir bilgi verdi.

Yayınlandığı dönemlerde en çok konuşulan konulardan olan Game of Thrones, şu sıralar 8. sezon çekimleri ile uğraşıyor. Çekimler için 1 yılın yeterli olmamasından dolayı 2019’da yayınlanacak 8. sezon, merak edilen tüm konuların da çözümlenmesini sağlayacak. İzleyicilerin binlerce teoride bulunduğu Game of Thrones’ta geçen en ufak detay bile izleyicilerin yeni teoriler oluşturmasını sağlıyor.

Game of Thrones’un herkes tarafından sevilen karakteri Jaime Lannister’ı canlandıran Nikolaj Coster-Waldau, 2019’da yayınlanacak final sezonu hakkında önemli bir bilgi verdi. Son sezonda nasıl görüneceğini açıklayan Waldau, karşımıza yeniden bakımsız bir karakter olarak çıkacağını duyurdu.

Üçüncü sezonda Tarth’lı Brienne’le bir yolculuğa çıkan Waldau, burada eski görüntülerinin aksine bakımsız bir şekilde ekran karşısına çıkmıştı. Herhangi bir düzende olmayan uzun saç ve sakalları ile karşımıza çıkan karakter, 4. sezonda ise saçı sakalı bir düzene sokup daha bakımlı bir şekilde kız kardeşinin yanında bulunmuştu. Uzun süredir benzeri bir tarzla yoluna devam eden Jaime Lannister, son sezonda yeniden bir imaj değişikliği yapıyor.

Sekizinci sezon çekimleri devam eden Game of Thrones hakkında konuşan Waldau, “Saç kestirmenin sonu geldi… Genel olarak konuşmam gerekirse saç sakal birbirine karışmış şekilde olmasam da sakallı olacağım” diyerek yeni sezonda kendisine büyük umutlar bağlayan hayranlarına güzel bir tüyo vermiş oldu.

Yedinci sezonun final bölümünde 31 milyon kişinin izlediği dizi, 2019’da 6 uzun bölüm yayınlayarak sevenlerine veda etmeyi amaçlıyor. Game of Thrones’un final sezonu hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye çalışacağız.