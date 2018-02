James Hetfield, Seri Katil Ted Bundy Filminde Oynayacak

Metallica’nın ünlü solisti James Hetfield, seri katil Ted Bundy’nin hayat hikayesinin anlatıldığı bir filmde çok önemli bir rolde oynayacak.

Dünyanın en ünlü heavy metal müzik gruplarından biri olan Metellica’nın solisti olan James Hetfield, Amerika’da bir dönem kaos estiren seri katil Ted Bundy’nin hayat hikayesinin anlatıldığı filmde oyuncu olacak. “Extremely Wicked, Shocking Evil and Vile” isimli filmde rol alacak Hetfield’in performansı merak ediliyor. Daha önce benzer bir filmde oyuncu olmadığı için kısa bir rolde oynayacağını düşünebilirsiniz, ancak yapılan açıklamaya göre Hetfield, Ted Bundy’i 1975 yılında yakalayan polis memuru Bob Hayward’ı canlandıracak. Muhtemelen Bundy’den sonra filmdeki en önemli rol Hetfield’a ait olacak.

Filmin ne zaman çıkacağı hakkında şu an için net bir bilgi yok, ancak James Hetfield dışında oynayacak oyuncuların çoğu belli oldu. Filmin başrolünde Ted Bundy’i canlandıracak oyuncu Zac Efron olurken, ona Lilly Collins, Jim Persons, Kaya Scodelario gibi oyuncular eşlik ediyor.

Filmin yönetmenliğini ise aynı zamanda Metallica’nın Some Kind of Monster belgeselinin de yönetmenliğini yapan Joe Berlinger üstleniyor. Berlinger, High School Musical, 17 Again, Baywatch, Lucky One gibi daha çok gençlik, romantik tarzı filmlerde oynayan Zack Efron’dan nasıl bir seri katil çıkaracak, merakla bekliyorum. Metallica’nın solisti James Hetfield’ın nasıl bir performans göstereceği film için özel bir şarkı yapıp yapmayacağı hakkında şu anda bilgi verilmemesiyle birlikte, yakında yeni duyuruların yapılması bekleniyor.