iPhone 8 Plus Kamerasını Test Etmek İçin 2000 Fotoğraf Çekti

Apple, iPhone 8 ve 8 Plus'ı tanıttığında çoğu kişide 'iPhone 7'nin iyileştirilmiş hali' gibi bir düşünce olmuştu. Fakat CNET'in fotoğrafçısı James Martin, iPhone 8 Plus kamerasının ne kadar iyi olduğunu göstermek 2000'dan fazla fotoğraf çekti.

Ünlü teknoloji sitesi CNET'in tecrübeli fotoğrafçısı James Martin, iPhone 8 Plus’ın kamerasını test etmek için San Francisco’nun altını üstüne getirdi ve 2000’den fazla fotoğraf çekti. Martin, iPhone 8 Plus’ın kamera performansından son derece etkilendiğini, deneyimlediği en iyi akıllı telefon kameralarından biri olduğunu belirtti.

Fakat özellikle bir fotoğraf James Martin’i çok daha fazla etkiledi. Golden Gate’i çektiği bir fotoğrafa baktığı sırada Martin’in aklına birkaç yıl önce DSLR fotoğraf makinesi ile çektiği fotoğraf geldi ve ikisini karşılaştırmak istedi. Her ne kadar fotoğrafların açısı ve ortam ışığı farklı olsa da iPhone 8 Plus’un kamerası son derece etkileyici fotoğraflar çekmeyi başarıyor.

iPhone 8 Plus

DSLR Fotoğraf Makinesi

iPhone 8 Plus kamerasını bir DSLR fotoğraf makinesi ile elbette karşılaştıramayız. Zaten bulutlarda ve evlerde oluşan görüntü bozulmaları bunun gerçekleşmeyeceğini açıkça gösteriyor. Fakat yine de 8 Plus kamerasının DSLR kalitesine bu denli yaklaşması heyecan verici bir durum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni iPhone 8 Plus'ın amerasının bu kadar iyi olması kullanıcıları bu modeli almaya yöneltecek mi?