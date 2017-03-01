James Webb Uzay Teleskobu ile Alakalı Önemli Canlı Yayın!

Uzay araştırmaları konusunda yeni bir dönem başlatması beklenen, oldukça önemli James Webb Uzay Teleskobu ile alakalı oldukça önemli bir canlı yayın gerçekleşecek.

Özünde astronomi, insan olma vasfının kalbinde yer alan bu varoluşçu soruları ele alarak görevlendirilmiş bir bilimdir. Ve çeyrek yüzyıldan daha uzun bir süredir bu konuda bize son derece önemli gözlemler sunan başarılı bir gözlemci var; Hubble Uzay Teleskobu.

Dünya yörüngesinde konumlanan 2.4 metrelik aynası ve son teknoloji aletleri ile bilim insanlarının, evrenin ilk zamanlarında oluşan uzak mesafedeki galaksileri ve yıldızların doğumlarını görmelerini sağlayan Hubble, sadece kendi Samanyolu'muzu değil, bizimkine benzer kendi Güneşleri etrafında dönen gezegen sistemlerini keşfetmemizi de sağlamakta.

Hatta Hubble, insanlık için en büyük bilinmeyenlerden olan Big Bang'e dair pek çok şey öğrenmemize de ciddi katkılar sağladı. Fakat bu yaşlı kurt, artık sınırlarına ulaşmış durumda ve meşale, 100 kat daha güçlü olan James Webb Uzay Teleskobu'na devredilecek. 2018 ylında fırlatılması planlanan James Webb Uzay Teleskobu, Hubble'ın başlattığı araştırmalara ve daha pek çok yenisine, 100 kat daha güçlü ve bizi inanılmaz şekilde heyecanlandıran bir şekilde devam edecek.

İşte bu son derece önemli uzay teleskobuyla alakalı olarak, projede görev yapan bilim insanlarından Amber Straughn, Ontario'daki Teorik Fizik için Çevre Eğitim Enstitüsünde, bu teleskobun evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini nasıl açığa çıkaracağından ve Güneş Sistemimizin ötesindeki gezegenlerde Dünya benzeri hayatın ilk belirtilerinin bu teleskop ile nasıl bulunabileceğinden söz edecek ve Straughn'un sunumu YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak.

"Astronomide Yeni Bir Dönem" olarak adlandırılan James Webb Uzay Teleskobu ile alakalı bu önemli canlı yayını kaçırmamanızı tavsiye ederiz.