Jandarma Genel Komutanlığının Gülümseten Twitter Paylaşımı!

Jandarma Genel Komutanlığı, 1990 yılında Jandarma Pilot Vecihi İyigün'ün ters döndürdüğü helikopterin fotoğrafını paylaşarak Türk askeri için 'imkansız' kelimesinin geçersiz olduğunu hatırlattı.

Yukarıdaki fotoğrafı en azından bir kez görmüşsünüzdür. Hikayesini bilmeyenler için ise şöyle anlatalım; 1990 yılında Birleşik Devletler’de bulunan ve hava taşıtları üreten Sikorsky şirketinin mühendisleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sipariş vermiş olduğu Sikorsky S-70 helikopterlerinin teslimatı sırasında helikopterin ters dönme hareketi yapamayacağı konusunda uyarıda bulunuyorlar.

Teslim aldıkları helikopteri inceleyen Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Türk pilotlar ise helikopterin ters dönme hareketi yapabileceğini söylüyorlar. Konu, helikopteri üreten mühendisler ile Türk pilotlar arasında bir iddialaşmaya kadar gidiyor. Üst makamlardan gerekli izinler alındıktan sonra Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5347 kilogram olan Sikorsky S-70 ile havalanıyor ve ters dönme hareketi gerçekleştiriyor.

Vecihi İyigün yere sağ salim inmeyi başarıyor fakat helikopter ters dönme hareketi sırasında gerçekleşen gerilim nedeni ile kullanılamaz hale geliyor. Bunun üzerine Sikorsky şirketi bozulan helikopter yerine Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yeni bir helikopter gönderiyor ve hepimizin bildiği bu ters dönmüş Sikorsky S-70 fotoğrafını da tanıtım kitapçığına ekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri için ‘imkansız’ kelimesinin bir mana taşımadığını bir kez daha hatırlatmak isteyen Jandarma Genel Komutanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden Vecihi İyigün’ün ters döndürdüğü Sikorsky S-70’in fotoğrafını yayınladı ve açıklama olarak helikopter gibi ters bir şekilde ‘Zoru başarırız, imkânsız zaman alır.’ yazdı. Bu tweet, Afrin'de askerleri teröristlerle mücadele eden Türk milletine de yüksek bir moral kaynağı oldu.