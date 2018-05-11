Sony PSVR 2'de Kullanılacak 1001PPI'lık Ekranlar Tanıtıldı!

Japan Display, VR oyuncularının merakla beklediği PSVR 2'de de kullanılacak 1001PPI ve 803PPI'lık yeni ekranlarını tanıttı.

Sony, Hitachi ve Toshiba’nın ortaklığı ile kurulmuş olan Japan Display, VR için özel olarak geliştirilmiş olan yeni 1001PPI ve 803PPI ekranlarını tanıttı. Şirket, yeni VR ekranların ikinci nesil PlayStation VR için üst düzey görüntü kalitesi sağlayacağını söylerken, yeni ekranların daha küçük boyutlu ve daha hafif VR setleri trendini başlatabileceğini dile getirdi.

Japan Display’in yeni VR ekranları, bir önceki nesle göre çok daha yüksek çözünürlük, çok daha az hareket bulanıklığı ve çok daha düşük gecikme vadediyor. Fakat ekranların özellikle Sony için asıl önemli detayı ise 615PPI sunan HTC Vive Pro’nun yanında 386PPI ile ezilen PSVR’ın, 1001PPI ile yeniden yükselme fırsatı yakalayabilecek olması.

PSVR’ın mevcut 5.7 inçlik Full HD OLED ekranlarının aksine yeni ekranlar VR için özel tasarlanmış IPS özellikli LTPS TFT-LCD’dir. 1001PPI’lık ekran PSVR’ın 120Hz’lik yenileme hızına kolaylıkla eşleşebilirken 803PPI’lık ekran çoğu VR uygulaması için yeterli olsa da bir miktar daha fazla gecikmeye sahip.

3.25 inçlik 1001 PPI’lık RGB ekran 2432x2160 çözünürlük sunarken, yalnızca 2.2 milisaniye gecikmeye sahip. 3.6 inçlik 803PPI’lık RGB ekran ise 2160x1920 çözünürlüğe ve 4.5 milisaniye gecikmeye sahip. Yalnızca yukarıda görmüş olduğunuz görseller bile Japan Display’in yeni ekranlarının nasıl bir görüntü kalitesi sunacağını açık bir şekilde gösterebilir.