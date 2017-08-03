Japonlar, Erimeyen Dondurma Yapmanın Yolunu Buldular

Japonya'da bir araştırma merkezi, tatlı siparişi verirken erimeyen dondurmayı keşfettiler.

Bir Japon Biyoterapi Araştırma ve Geliştirme Merkezi, yaz aylarının en çok mağdur bırakan sorunun çözümünü buldular; erimeyen dondurma. İşin komik yanı araştırmacılar, bunu belli bir amaca hizmet etmek için bile yapmadılar.

Kanazawa şehrindeki araştırma merkezinin çalışanları, bir pastaneye giderek çileklerden elde edilen polifenol sıvısıyla bir tatlı yapmasını istediler. Ancak pasta ustası, polifenolün süt kremasını anında katılaştırdığını söyleyerek reddetti.

O anda araştırma merkezi çalışanları yeni bir şey keşfettiklerinin farkına vardılar.

Kanazawa Üniversitesi Eczacılar Birliği profesörü Tomihisa Ota, Asahi Shimbun'a verdiği röportajda, ''Polifenol sıvısı, su ve yağın ayrışmasına engel olan bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden onu içeren bir kremanın şeklini bozması ve erimesi çok daha uzun zaman alır.'' dedi.

Muhabir, dondurmanın 28 derece sıcakta 5 dakika durduğunda bile şeklini kaybetmediğini ve hala soğuk olduğunu belirtti. SoraNews tarafından hazırlanan rapora göre ise dondurma üç saat sonra bile şeklini korumayı sürdürüyor.