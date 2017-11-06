Bir Yanlış Anlama, Japon Balıklarının Hayatını Mahvetti

Tarihteki ciddi bir yanlış anlaşılma nedeniyle yüzyıllardır japon balıklarının bir akvaryumun içerisinde beslenebilir olduğunu zannetmişiz.

İngilizcesi Goldfish olan japon balıklarını evcil bir balık olarak yetiştirme fikri ilk olarak 7. yüzyılda çıkmış. Çin’de çok popüler olan bu olayla ilgili unutulan bir kısım var; Çinliler bu balıkları ya evlerinin süs havuzlarında ya da ufak göletlerde besliyorlarmış. Taşınmaları için de içi tatlı su dolu bir kaseye koyuluyorlarmış.

Avrupalıların Uzak Doğu’yu keşfetmeye başlamasıyla birlikte pazar yerlerinde gözlerine kavanozlarda satılan japon balıkları çarpmış. Daha sonra bunu ‘kaselerin içerisinde yaşanabilen balık’ olarak düşünmeye ve aynı işlemi kendi ülkelerinde yapmaya başlamışlar. Fakat daha sonra ne yapıldıklarını bilmedikleri için (yani bir havuza ya da gölete bırakıldıklarını) de bu durum böylece sürüp gitmiş.

İnsanoğlu olarak bu hatayı yeni yeni fark etmeye başladık. Örneğin İsviçre’de evinizde japon balığı beslemek, hayvanlara kötü muamele sayıldığı gerekçesiyle yasak. Bu yasak Avrupa’nın başka ülkelerinde de uygulanıyor.

Peki japon balığı, bir kasenin içerisinde neden yaşayamaz?

Biraz genelleme yaparsak, aslında hiçbir balık bir kasenin ya da fanusun içerisinde yaşayamaz. Çünkü ufacık bir kase, balığın normalde yaşaması gereken doğal ortamdaki şartları karşılayamaz. Bu sebeple evinizde japon balığı besleme yönünde bir düşünceniz varsa vazgeçin, hayvancağızlara eziyet etmeyin.