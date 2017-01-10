Japon Bilim İnsanları: ‘Kayıp Element’in Ne Olduğunu Bulduk!

Japon bilim insanları, dünyamızın çekirdeğinde olduğu düşünülen ve bilim dünyasında ‘kayıp element’ olarak adlandırılan maddenin ne olduğunu bulduklarını iddia ettiler.

Japonya'daki Tohuku Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, nikel ve demir ile birlikte Dünya’nın iç çekirdeğinde üçüncü bir elementin var olduğunu belirttiler. Bu zamana kadar ‘kayıp element’ olarak bilinen bu element, Japon bilim insanlarına göre ‘silikon’.

Prof. Eiji Ohtani’nin liderliğinde gerçekleştirilen araştırmada, iç çekirdekteki sıcak ve basınçlı ortamda bazı gözlemlemeler yapıldı. Eğer bu iddia kanıtlanırsa Dünya’nın nasıl oluştuğuna dair çok daha somut bilgiler elde edilebileceğini belirten Prof. Ohtani, "Silikonun iç çekirdekte bulunan temel elementlerden biri olduğuna inanıyoruz. İç çekirdeğin yaklaşık yüzde beşinin demir ve nikelden oluşan alaşımın içinde dağıldığını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

200 kilometre çapında olduğu düşünülen çekirdekte %85 oranında demir, %10 oranında da nikelin olduğu tahmin ediliyor. Geriye kalan %5’lik kısmı ise silikonun kapladığı düşünülüyor. Araştırmacıları, yaptıkları deneylerle elde edilen verilerin iç çekirdekten yayılan dalgalarla örtüştüklerini söylüyorlar.