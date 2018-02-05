McDonald’s Patatesleriyle Kelliğe Çözüm Getirildi!

Evet yanlış okumadınız. Japon bilim insanları, McDonald’s patates cipslerinin kellik için çözüm olacağını iddia eden bir çalışmaya imza attılar. Nereden ya da nasıl akıllarına geldi bilmiyoruz ama sonuç muazzam.

Japonya’daki Yokohama Ulusal Üniversite’nde görevli olan bilim insanları, fareler üzerinde “dimetilpolisiloksan” isimli bir maddeyle deney yaptılar. Söz konusu maddenin saçların tekrar uzamasını sağlayan biyolojik sistemi tetiklediği anlaşıldı. İnsanlar üzerinde yapılan ilk testler sonucunda kellik için yeni bir tedavi yöntemi keşfedilmiş olabileceği söyleniyor.

İnsan kök hücrelerinin kullanımı yoluyla ve uygulanmasının son derce basit olduğu bir teknikle, fare deneklerin yeniden saçlandırılabilmeleri heyecan yarattı. Söz konusu madde, kemirgenlerin sırtlarını ve vücutlarını yeniden tüylendirdi.

Saç kökü hücreler (HFG) olarak bilinen ve saç gelişimini doğrudan etkileyen birimleri aktif hale getiren bu madde, McDonald’s kızartmalarının içinde de bulunuyor. Fakat kızartma işlemlerindeki görevi yüksek sıcaklıkta sürekli işlem yapan yağın köpürmesini engellemek.

Yokohama Ulusal Üniversitesi'nden Prof. Junji Fukuda saç dökülmesinden, özellikle yaşlanan toplumlarda önemli sayıda bireyin rahatsız olduğunu ve her yıl bu alandaki araştırmalar için milyarlarca dolar harcandığını söylüyor.

McDonald’s kızartmalarında bulunan ve laboratuvar ortamında tekrar üretilen HFG’lerin önündeki en büyük engel üretim zorluğu. Ancak araştırmacılar, saç köklerine düzenlenecek terapi yöntemleriyle bu sorunu aşmış olabilirler.

Bilim insanları tarafından basitleştirilen bu süreç, temel yollarla saç üretimini tekrar tetikleyecek en etkili yöntemlerden birisi olarak gösteriliyor.

Patates kızartmalarının yağlarında kullanılan bir katkı maddesi, ileri yaşların ve bazen kalıtsal durumların ortaya çıkarttığı en büyük sorunlardan birisi olan kelliği tarihe gömecek mi, açıkçası bu konuda bilim insanlarının biraz daha zamana ihtiyacı var.

Çok düşük bir ihtimal de olsa McDonald’s cephesinden bir açıklama görebiliriz. Çünkü bu araştırma sonucunda restoranlarda kullanılan katkı maddeleri hakkında bir kez daha düşünmemiz sağlanıyor.