Japon Çizgi Dizileri 'Animeler' İçin Acil Durum

Manga ve anime korsanlığı, içerik yapımcıları için büyük bir sorun haline geldi. Japon hükümeti, bu durumdan kurtulmak için 'acil durum önlemleri' alacak.

The Japan Times'a göre, Japonya'daki Fikri Mülkiyet Stratejisi Genel Merkezi cuma günü yaptığı açıklamada, Japon anime ve mangasını mali çöküşten kurtarmak amacıyla korsanlığın durdurulması için 'acil durum tedbiri' alacağını duyurdu.

Bu acil önlemde hükümet, internet servis sağlayıcılarını korsan anime ve mangaları 'gönüllü olarak' sunan web sitelerinin erişimini kısıtlamayı düşünüyor. Bu web sitelerinden üçü ise belirli bire hedef olarak gösterilmiştir: Mangamura, Anitube ve Miomio.

Japonya’nın en popüler web sitelerinden biri olan 'Mangamura.org', şu anda duyuruyu takip edip çevrimdışı konuma girdi. Ancak bunun tedbir için yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor. Japan Times, sitenin Mart ayında 174 milyonu aşan ziyaretçiye sahip olduğunu ve ülkenin en yoğun 25. web sitesi olduğunu bildirdi.

Ülkemizde korsan olmayan anime sitesi şimdilik olmasa siz de Netflix üzerinden sevdiğiniz animeleri izleyerek 'anime dünyasına' katkıda bulunabilirsiniz. Sizce, Japonya hükümetinin aldığı bu tür önlemler işe yarayacak mıdır? Başlangıç için güzel bir adım olsa da animesever kitle Japonya dışında da fazlasıyla bulunuyor. Peki, başka ne tür önlemler alabilirler? Konban-wa animesever Webtekno okuyucuları!