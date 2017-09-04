Japon Fotoğrafçıdan Dünyanın En Enteresan Trendi: Flesh Love

Fotoğrafçılar, sıradan insanlara göre daha hayalperesttirler. Japon Hatuhiko Kawaguchi de bu tanıma tamamıyla uyan fotoğrafçılardan bir tanesi.

Düğün fotoğrafçıları, yeni evli çiftlerden gelen farklı konsept istekleri sebebiyle bazı fotoğrafçılara nazaran daha yaratıcı olmak durumundalar. Bazen bu isteklere karşılık verecek, bazen de kendi hayal dünyalarının ürünü olan ve kimse tarafından denenmemiş konseptler bulabiliyorlar. Tokyolu fotoğrafçı Hatuhiko Kawaguchi, sanırım bazı çılgın çiftlerin fazlasıyla hoşuna gidecek yeni bir trendin mimarı oldu: Flesh Love (yani Beden Aşkı).

Fotoğrafçıya göre çiftlerin bu yöntemle fotoğraf çekilmeleri, onların birbirlerine olan yakınlığının ve aşkının bir göstergesi. Fotoğrafın çekilme süreci pek zor olmasa da bazı riskleri bulunuyor.

Öncelikle çiftler, sürtünmenin engellenmesi için kayganlaştırıcı jel ile kaplanıyorlar. Sonrasında plastik torbaya giriliyorlar ve bu işlemin ardından torbanın içindeki tüm hava çekiliyor. Kawaguchi, ‘koza’larının içinde istedikleri şekilde duran çiftlerin fotoğraflarını çektikten sonra hemen asistanına torbayı açmasını söylüyor.

Çift, bu esnada yalnızca 10 saniye kadar nefeslerini tutmak zorunda. Plastik torbadan çıkan çift, daha sonra birer oksijen kutusuyla gerekli oksijen takviyesini alıyor. Her ihtimale karşı da çekimler esnasında bir doktor hazırda bekletiliyor.

Biraz tehlikeli olmasına rağmen konseptin dünya genelinde kabul görmeye başladığını söyleyen fotoğrafçı, sıra dışı bir düğün fotoğrafı deneyimi yaşamak isteyenlerin sık sık kendisinden randevu aldıklarını belirtiyor.