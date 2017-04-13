Japonya'nın milli voleybol takımının eğitimlerinde, takımı geliştirmek adına insan oyunculardan daha hızlı hareket edebilen robot oyuncular kullanılıyor.

Japonya, ulusal voleybol takımını geliştirmek adına, yüksek teknoloji eğitim robotlarının yardımına başvurdu. New Scientist'in haberine göre, hareketli bir gövdeye bağlı olarak oluşturulan bu tuhaf görünümlü botlar, karşı takımın savunmasını taklit etmek için kullanılıyor.

Dijital bir piste monte edilen bu yeni savunma droidleri, önceden belirlenmiş pozisyonlarda yukarı aşağı kayarak oyuncuların atışlarını, çeşitli oyun düzenlerine karşı test etmelerine olanak tanıyor. "Blok makinesi" olarak bilinen bu hızlı robotlar, insan oyuncuları kolayca geride bırakarak saniyede 3.7 metre hızla dolaşabiliyor. Şu ana kadar, bu eğitim makineleri Japonya milli bayan voleybol takımı için çeşitli antrenmanlarında başarıyla kullanılmakta. Bununla birlikte antrenörler daha gerçekçi ve öngörülemeyen çalışmalar için şu an sadece belirli yönlerde hareket edebilen bu robotları hareket sensörleri ile geliştirmeyi planlıyorlar.

Eğitim robotları, Amerikanın ulusal futbol ligi NFL'de, uzaktan kontrol edilen robotların kullanılmaya başladığından beri dünya genelinde aslında oldukça popüler. Acayip uzun uzuvları olan bu robotlar blok sistemleri ile basketbolda hatta dövüş sanatları eğitimlerinde bile takımlara yardımcı olmak adına kullanılmaktalar.