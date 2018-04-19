Japon Oyun Şirketi SNK, Neo-Geo Sistemi Üzerinde Çalışıyor

Japon oyun şirketi SNK, 40. Yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu dönüm noktasını kutlamak ve kullanıcılarına teşekkür etmek isteyen şirket, popüler Neo-Geo oyunlarının bir derlemesini içeren ‘yeni oyun makinesi’ üzerinde çalışıyor.

Ünlü Japon oyun şirketi SNK, kullanıcılarına 40. Yıl şerefine bir jest yapmayı planlıyor. Bu bağlamda yeni bir oyun makinesi üzerinde çalışan firma, popüler Neo-Geo oyunlarını bir cihaz içerisinde toplayacak. Resmi Twitter sayfası üzerinden duyurulan yeni cihaz, şimdilik gizliliğini koruyor.

Twitter gönderisi üzerindeki görselde kullanılan ve pelerin altında duran oyun makinesi, adeta merak uyandırmak için tasarlanmış gibi duruyor. Ancak içerisinde bir oyun konsolu olduğu tahmin edilen 40. Yıl sürprizi, muhtemel olarak portatif bir ev konsolu. İçeriğine gelecek olursak oyun konsolunun, SNK’nın popüler oyunlarından olan King of Fighters, Fatal Fury ve Samurai Showdown gibi oyunları barındıracağı düşünülüyor

İlgili oyuncu kitlesi üzerinde heyecana neden olan Neo-Geo hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce SNK, 40. Yıl şerefine daha farklı bir girişimde bulunabilir miydi?