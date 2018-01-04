Japon Polisi, Logan Paul'ün İntiharla İlişkisini Araştıracak

Geçtiğimiz hafta internet aleminde adeta lince uğrayan ve bunu büyük oranda da hak etmiş olan Logan Paul'ün başı dertten kurtulmayacak gibi görünüyor.

İntihar eden adamı ve yazdığı mektubu videoya çekip yayınlamasıyla inanılmaz bir tepkiyle karşılaşan ve bu sürecin içerisinde özür üstüne özür dilemek zorunda kalan Logan Paul'ün başı, bu kez de Japon Polisi ile derde girebilir. Japon Polisi, sadece internet dünyasından değil, Aaron Paul ve Sophie Turner gibi ünlülerden de hakarete varan tepkiler alan Logan Paul ile tabir-i caizse, iki çift laf etmek istiyor.

Yamanashi Valiliği, Polis sözcüsü Masaki Ito geçtiğimiz günlerde, İngiliz gazetesi The Sun'a konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bir intihar vakası görüldüğünde veya fark edildiğinde bunu polise bildirmenin yasal bir zorunluluk olmadığını belirtmiş. Bu yüzden şu an için Logan Paul'ün gözaltına alınması veya tutuklanması ile ilgili bir karar söz konusu değil. Buna karşın, Masaki Ito, Logan Paul'ün bu intihar olayı ile bir ilgisinin olup olmadığının araştırılması gerektiğini söylüyor.

Logan Paul'ün videosu sonrası bölgeyi araştıran Japon polislere konuyla ilgili çeşitli sorular sorulmuş, buna karşın herhangi bir yorum gelmemişti konuyla alakalı. Bunun gerekçesi olarak, genel bir prensip gereği 'Japon Polisi'nin intihar vakaları ile ilgili yorum yapmaması' gösteriliyor. Yaşanan olayın şu an için aldığı hale bakılırsa, konu Logan Paul'ün özürleriyle -en azından yasal mecralarda- geçip gitmeyecek gibi görünüyor. Siz ne dersiniz, Logan Paul konuyla ilgili önümüzdeki günlerde hukuki bir yaptırıma uğrayabilir mi?