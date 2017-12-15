Japon Şirket, İşçilerinin Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek

GMO İnternet aylık maksimum 890 dolar alt limit koyarak isteyen işçilerinin maaşlarının bir bölümünü Bitcoin biriminde ödeyecek

Bitcoin değişimi ve web ile ilgili hizmetler sunan GMO İnternet, Şubat ayında Bitcoin üzerinden maaş ödemesi yapmaya başlayacak. Bir çalışan sözcüsü ‘’Çalışanlar istedikleri takdirde Bitcoin üzerinden maaşlarını alabilirler, bunun bizler için güzel bir yatırım olacağını düşünüyorum’’ dedi.

GMO İnternet tarafından başlatılan girişim tamamen gönüllülük esasına dayanıyor ve alt sınır 8800 dolar civarında olacak, ayrıca şirket denemek isteyen çalışanlar için %10’luk bir bonus verecek. Bu %10’luk bonus, Bitcoin değerindeki ani değişimleri bir miktar telafi edebilir. Çalışanlara sunulan teklif sadece Bitcoin için geçerli değil, eğer isterlerse diğer dijital para birimleri üzerinden de ödeme alabilecekler.

Dijital para birimleri üzerinden ödeme alan çalışanlar muhtemelen birikim yapmak eğiliminde olacaklar, belki de bu geleceğe yönelik atılım sayesinde GMO İnternet çalışanlarının tümü zengin olur. Peki, siz firmanın bu geleceğe yönelik teklifi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Aynı teklifin çalıştığınız yer tarafından size yapılmasını ister miydiniz?