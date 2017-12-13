Japon Şirket iSpace, Ay Görevi İçin 90 Milyon Dolar Topladı

Tokyo merkezli iSpace adlı şirket, Ay keşfi için 90 milyon dolar topladı. Finansman, Japonya Yenilik Ağı Şirketi, Japonya Kalkınma Bankası, Tokyo Yayın Sistemi, Konika Minolta ve diğer şirketler tarafından gerçekleştirildi.

Finansmanla ilgili açıklamalarda bulunan şirketin kurucusu ve CEO'su Takeshi Hakamada, "Bu finansman sayesinde, ispace, esnek ve düzenli bir ay ulaştırma sistemi kurmak için ay lander'ın geliştirilmesine başlayacak" ifadelerini kullandı.

iSpace, 2019 yılının dördüncü çeyreğine kadar 'Görev 1' olarak adlandırılan ilk Ay misyonunu başlatmayı ve daha sonra 2020 yılının sonuna kadar da ikinci bir görev yapmayı planlıyor. 2019'un sonlarına doğru hedeflenen ilk görevde ayın yörüngesinden ay yüzeyi incelenecekken ikinci görevde, ay yüzeyine inilerek haritalandırma yapılacağı belirtildi.

Bu çalışmaların temel amacı aslında bilimsel bir ilerlemeden çok daha fazla ticari bir adım. Şirketler Ay yüzeyine kalıcı bir yerleşim yeri inşa ederek turizm sektörünü geliştirmek istiyor. Öyleki Ay'ın 2040 yılına kadar yaklaşık olarak bin nüfusa sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte her yıl 10 bin kişinin de Ay'ı ziyaret edeceği düşünülüyor. Öte yandan iSpace, Google Lunar X Ödülü (GLXP) 'nda hala yarışmakta olan beş finalistten biri olarak da öne çıkıyor. Bu ödülün neden önemli olduğunu merak ediyorsanız: Ay'a bir uzay aracı indirerek 500 metreye (500 metre) hareket ettirip, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videoların Dünya'ya geri gönderilmesini, 20 milyon dolarlık GLXP büyük ödülünü talep edebilecek.