Japon Tasarımcıdan Kağıttan Yapılmış Dişli Sistemleri

Japon tasarımcı Haruki Nakamura tarafından yapılan bu dişli sistemleri tamamen kağıttan. El emeği göz nuru.

Mekanik yapılarda karşımıza çıkan dişliler enerjinin iletilmesinde kritik rollere sahip ve günümüz mekaniğinin temelinde yer alıyor. Japon tasarımcı Haruki Nakamura, bu duruma kendisince farklı bir yaklaşım ile kağıttan yapılmış tamamiyle işlevsel dişli sistemlerini ortaya çıkarmış. Sonuçlar ise etkileyici bir güzelliğe sahip.

Kendi çabasıyla öğrenerek tasarımcı olan Nakamura'nın YouTube kanalında bahsettiğimiz dişlilerin yapımının anlatıldığı yardımcı videolar yer alıyor. Bu videolarda izleyicilere nasıl kendi sistemlerini kurabileceklerine dair bir rehber yer alıyor. Tasarımlarını ilk önce bilgisayarda yaratıp ardından çıktısını alan tasarımcı, ardından parçaları dikkatle kesip, yapıştırıp projesini tamamlıyor.

Kendi dizaynlarını yapmak istemeyenler için ise sayfasında hazır yönergeler satılıyor. Buradan ulaşabilirsiniz.