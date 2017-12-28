Japon teknoloji devi Softbank, modern taksi şirketi Uber'den yüzde 20 hisse satın aldı. Softbank ile Uber arasındaki alışveriş birkaç ay süren pazarlıkların sonunda gerçekleşti.

Dünya üzerinde sermayenin serbest dolaşımının bir parçası olan ve ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösteren Uber'in yüzde 20'lik bir bölümü Japon teknoloji devi Softbank'e satıldı. 2017 yılında birçok problemle boğuşan Uber'in piyasa değeri, bu satın alımın yanı sıra 2017 yılında yüzde 30 düşerek 70 milyar dolardan 48 milyar dolara geriledi. Uber'in değer kaybetmesinin asıl sebebi, eski CEO Travis Kalanick döneminde yaşanan skandallar olarak gösterildi.

Bununla birlikte Uber, her ne kadar yeni bir CEO'yla yoluna devam etse de Travis Kalanick'in hala şirkette büyük etkisi bulunuyor. Bu yılın başlarında istifa eden Kalanicik'in arkasında şirketteki oy gücünün yüzde 16'sını kontrol eden bazı müttefikler bulunuyor. Gerçekleştirilen alımla birlikte Uber yönetiminden 2 koltuk Softbank'a geçecek.

Diğer yandan Uber, Softbank'ın geniş teknoloji şirketlerine katılan son şirket oldu. Daha önce 2012 yılında Sprint satın alan Softbank, 2016 yılında İngiliz yonga üreticisi ARM'ı bünyesine katmıştı. Japon şirket daha sonra Google'ın robotik şirketi Boston Dynamics'i satın alarak adından çokça bahsettirmişti.