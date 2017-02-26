Japon Üretici Kyocera'dan Yeni Ordu Tipi Akıllı Telefon!

Japon telefon üretici Kyocera ordu tipi yeni bir akıllı telefon geliştirdi. “Yıkanabilir telefon” Torque X01, Amerikan ordu standartı MIL-STD-810G'ye göre değerlendirildi.
Telefon altı yönden 30 dakika boyunca 1.7 mm/dakika su basıncısına maruz bırakıldı ve 1,5 m derinlikte 30 dakika boyunca suya daldırıldı. Ardından altı saat boyunca kum ve toz (rüzgar hızı 8.9m/saniye, konsantrasyon 10.6g/m3) ile sınandı. Bir kaç kez beş metre mesafeden düşürüldü. Üç saat titreşime (üç farklı yönde, 20-2,000 Hz) maruz kaldı. 1,120 W/m2 güneş radyasyonu ile savaştı ve arka arkaya 10 gün boyunca yoğun nem (% 95 nem) ile uğraştı.
Telefon, 50 derecede çalışma ve 60 derecede depolama uygulamasına tahammül etmek zorunda kaldı. -21 derecede üç saat ve -30 derecede dört saat depolama işlemleri ile yüzleşti. -21 ile 50 derece arasında ani sıcaklık değişimleri ile karşılaştı. İki saat düşük ve yüksek basınç ile mücadele etti ve -18 derecedeki yoğun yağış ile kora kor mücadele etti. Kyocera'nın mucizesi söz konusu testlerden alnının akıyla ayrılmayı bildi.
Elbette cihazdan muazzam bir donannım beklemek mantıklı değil: 3.4 inç likit kristal ekran, 13 megapiksel HD video destekli arka kamera ve Snapdragon 1.1GHz işlemci ile yetinmek zorundayız. Ancak bu tür bir sağlamlık düşünüldüğünde donanımın pek de önemi yok.