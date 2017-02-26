Japon Üretici Kyocera'dan Yeni Ordu Tipi Akıllı Telefon!

Japon telefon üreticisisi Kyocera, en zorlu koşullara kolayca dayanabilen ordu tipi akıllı telefonu Torque X01'i resmen tanıttı. Telefon tam da "Duvara fırlat ama sağlam kalsın" şartlarına uygun.

Japon telefon üretici Kyocera ordu tipi yeni bir akıllı telefon geliştirdi. “Yıkanabilir telefon” Torque X01, Amerikan ordu standartı MIL-STD-810G'ye göre değerlendirildi.

Telefon altı yönden 30 dakika boyunca 1.7 mm/dakika su basıncısına maruz bırakıldı ve 1,5 m derinlikte 30 dakika boyunca suya daldırıldı. Ardından altı saat boyunca kum ve toz (rüzgar hızı 8.9m/saniye, konsantrasyon 10.6g/m3) ile sınandı. Bir kaç kez beş metre mesafeden düşürüldü. Üç saat titreşime (üç farklı yönde, 20-2,000 Hz) maruz kaldı. 1,120 W/m2 güneş radyasyonu ile savaştı ve arka arkaya 10 gün boyunca yoğun nem (% 95 nem) ile uğraştı.

Telefon, 50 derecede çalışma ve 60 derecede depolama uygulamasına tahammül etmek zorunda kaldı. -21 derecede üç saat ve -30 derecede dört saat depolama işlemleri ile yüzleşti. -21 ile 50 derece arasında ani sıcaklık değişimleri ile karşılaştı. İki saat düşük ve yüksek basınç ile mücadele etti ve -18 derecedeki yoğun yağış ile kora kor mücadele etti. Kyocera'nın mucizesi söz konusu testlerden alnının akıyla ayrılmayı bildi.

Elbette cihazdan muazzam bir donannım beklemek mantıklı değil: 3.4 inç likit kristal ekran, 13 megapiksel HD video destekli arka kamera ve Snapdragon 1.1GHz işlemci ile yetinmek zorundayız. Ancak bu tür bir sağlamlık düşünüldüğünde donanımın pek de önemi yok.

