Simüle Edilmiş Uzay İstasyonunda Yaşayabilene 3500 Dolar

Japonya Uzay Araştırması Kurumu (JAXA), herkesin katılabileceği bir test programı hazırladı. Simüle edilmiş bir uzay istasyonunda iki hafta boyunca yaşayacak kişiler, 3500 doların sahibi olabilirler.

13 gece, toplam 14 gün. JAXA, uzay koşullarını birebir taklit edeceği bir uzay istasyonunda 13 gece geçirecek 8 kişi arıyor. Bilim insanları, geliştirilen bu uzay istasyonu simülasyonu ile uzayda uzun süre boyunca kalan astronotların yaşayabileceği stres belirtileri hakkında önceden bilgi toplamaya çalışıyor.

Tsukuba Uzay Merkezi'nde kalacak olan seçilmiş 8 kişi, uzay istasyonuna hiçbir kişisel eşyasıyla giremeyecekler ve yalnızca kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye çalışacaklar. Görevler yerine getirilirken, katılımcıların stres seviyeleri ölçülecek. Ayrıca bu görevler, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki koşulların birebir simüle edileceği şekilde ayarlanmış.

Çalışmaya katılacak insanların 20-55 yaş aralığı arasında ve sağlıklı olmaları gerekiyor. Çalışmayı başarıyla tamamlayan katılımcılar, 3500 doların da sahibi olacaklar. Katılımla ilgili dikkat çekici kısımlardan bir tanesi de çalışma için bilgiler her ne kadar Japonca yayınlanmış olsa da Japonya dışında yaşayan kişiler için ‘başvuru kısıtlaması’ bulunmuyor.

Katılımcılar üzerinde test edilecek rahatsızlığın adı ise mikrogravite (yerçekimsiz ortam) stresi. Buna maruz kalan insanlarda kas ve kemik zayıflaması, yukarı ve aşağı yön karışıklığı (yer çekimsiz ortamda bu sıkça rastlanabilecek bir durum) ve göz basıncında değişiklikler gibi hastalıklar oluşabilir. Yani katılımcılar, yaşayabilecekleri bu tür değişkenliklere karşı hazırlıklı olmalılar.