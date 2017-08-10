Japonlar, Dünyanın En Uzun Süre Dönen Stres Çarkını Yaptılar!

Her şeyin en iyisini yapma felsefesini güden ülkelerden Japonya’daki bir şirket, 2017 yılının fenomen icatlarından olan stres çarkının dünyanın en uzun süre dönen versiyonunu yaptığını duyurdu.

Ülkemizde de birçok kişinin elinden düşürmediği stres çarkı, bildiğiniz üzere en fazla birkaç dakika boyunca dönebiliyor. Fakat Japon NSK Micro Precision isimli şirket tarafından geliştirilen bu stres çarkı, 12 dakikadan bile daha uzun süre dönebiliyor. Şirketin başkanı Tikazu Işii, ‘Ürettiğimiz stres çarkının, dünyanın en uzun döneni olduğundan %100 eminiz’ diyor.

Tüm sırrın stres çarkının dizaynında olduğunu söyleyen Işii, merkezkaç kuvvetini arttırmak için stres çarkının dışını ağır pirinç kaplamadan, ortasındaki rulmanı ise hafif alüminyumdan yaptıklarını belirtti.

Ürün böylesine sofistike olunca fiyatı da elbette biraz pahalı oluyor. 1.280 yen, yani 157 dolar olan stres çarkı, muhtemelen satışa çıkarılmış en pahalı versiyonlardan bir tanesi olacak.

Stres çarkları, bazı ülkelerde ‘okullarda dikkat dağınıklığına neden olduğu’ gerekçesiyle yasaklanmış durumdalar. Aşağıda ise stres çarklarının fiyatının kafamızı biraz karıştırması üzerine hazırladığımız videomuzu izleyebilirsiniz.