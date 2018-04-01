Japonlar Kapışıyor: 2019 Toyota RAV4 Vs 'Diğerleri'

Geçtiğimiz günlerde tanıtılmasının ardından oldukça ses getiren 2019 Toyota RAV4; Subaru Forester, Honda CR-V ve Nissan X-Trail gibi rakiplerine göre neler sunuyor? Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen New York Auto Show'da tanıtılan 2019 model Toyota RAV4, etkileyici tasarımıyla görenleri hayran bıraktı. Aynı fuarda tanıtılan 2019 model Subaru Forester da rekabete dahil olan modellerden biri. Yeni Toyota RAV4'ü, en büyük rakipleri Honda CR-V, Nissan X-Trail ve Subaru Forester ile kıyasladık.

Tasarım

Bu kısım biraz öznel olsa da kıyasladığımız 4 araç da birbirinden farklı tasarımlar sunuyor. Maceracı ruhlu 2019 Toyota RAV4, biraz daha saldırgan ve erkeksi görünüyor. Honda CR-V ile neredeyse aynı boyutlara sahip olan RAV4'ün tasarımını biz çok beğendik. Subaru Forester ise, her zamanki gibi sadeliğiyle öne çıkıyor. Oldukça işlevsel ve sade bir tasarıma sahip olan Forester'ın boyutları, eski modele göre biraz daha büyümüş.

Toyota RAV4'ün en büyük rakibi olarak nitelendirebileceğimiz Honda CR-V, kompakt SUV sınıfının en iddialı modellerinden biri. 2017 yılında büyük tasarım değişikliği geçiren CR-V, hâlâ rakipleri kadar agresif bir görünüme kavuşmuş değil. Nissan tarafına gelecek olursak, X-Trail modeli yakın bir zamanda makyajlanmış olmasına rağmen bildiğimiz tasarımı büyük oranda koruyor. Sadece biraz daha agresif çizgilere kavuşan X-Trail, klasik tasarımından ödün vermiyor. En başta da dediğimiz gibi biraz öznel bir kısım olsa da RAV4'ün tasarımı kıyasladıklarımız arasında en iyi gibi görünüyor.

Teknik Detaylar

2019 model Toyota RAV4, yeni motor seçenekleriyle beraber geliyor. Henüz tüm detayları açıklanmasa da motor seçenekleriyle ilgili bazı tahminler bulunuyor. 2.5 litrelik benzinli motora sahip olacak RAV4, sekiz vitesli bir otomatik şanzımanla beraber gelecek. Ülkemiz için oldukça yüksek olan bu motor hacminin vergisi nasıl olur, siz düşünün. Benzinli motora ek olarak, performans odaklı bir hibrit modele de sahip olacak olan RAV4, CVT şanzımanla desteklenecek. Dört tekerden çekiş özelliğinin opsiyonel olarak sunulacağı da gelen diğer bilgiler arasında.

Subaru Forester ise yine 2.5 litrelik bir motora sahip olacak. 182 beygir gücünde motora sahip olan Forester, turboşarjlı XT modelinin sonladırılacak olması haberiyle bizleri üzüyor. Forester ile ilgili bir diğer detay ise, Japon araçlarında görmeye alıştığımız CVT şanzımanın tüm modellerde yer alacak olması. Subaru'nun diğer modellerinden de alışık olduğumuz üzere, tüm Forester modelleri dört tekerden çekiş özelliğine sahip olacak.

Honda CR-V tarafına baktığımızda 1.5 litrelik 200 beygir gücünde bir motorla karşılaşıyoruz. CVT şanzımanla desteklenen bu motor, dört silindirli. Nissan X-Trail ise 2.5 litrelik 4 silindirli motorla geliyor. Tek motor seçeneği olarak sunulan 170 beygir gücüne sahip bu motorla Nissan, rakiplerinin gerisinde kalıyor.

İç Tasarım

Toyota'nın TNGA mimarisi üzerine kurulan RAV4, dışarıdan küçük görünmesine rağmen iç kısımda oldukça geniş bir alan sunuyor. Aracın iç dizaynı ise bildiğimiz Toyota: Sade, ama yeterli. 2019 model RAV4, eskisine göre çok daha yüksek premium hissiyatına sahip. Araçta aynı zamanda Apple CarPlay desteğine sahip bir multimedya sistemi bulunuyor.

Forester'ın iç tasarımı ise oldukça güzel görünüyor, ancak yolda test etmeden karar vermemek lazım. Neden mi? Çünkü Subaru modelleri, genelde yetersiz iç tasarım kalitesi ile uzun yolda bol bol trim seslerine sebebiyet verebiliyor. Yeni Forester ile bu konuda oldukça iddialı olan Subaru, bir şansı hak ediyor. EyeSight sürücü destek sistemine sahip olan Forester, aynı zamanda Subaru'nun Apple CarPlay ve Android Auto destekli Starlink multimedya sistemine sahip.

Honda CR-V'nin iç tasarımı ise bir Honda klasiği, ancak beklenenden daha az premium hissiyatına sahip. Yüksek teknoloji özelliklerini barındıran CR-V, Honda Sensing adı verilen sürüş destek sistemiyle beraber geliyor. Tabii ki rakiplerinden geri kalmayıp Apple CarPlay ve Android Auto desteğini barındıran CR-V, oldukça iyi bir iç tasarım sunuyor.

Nissan'ın X-Trail modeli ise yine gayet güzel bir iç tasarıma sahip olmasına rağmen, Nissan'ın ProPilot asistanıyla ilgili bazı şüpheler bulunuyor. Standart olarak sunulmayıp, opsiyonel olarak ayrıca satılan bu sürüş destek sistemleri Nissan'a rakiplerine karşı eksi puan kazandırıyor.

Crossover veya SUV olarak adlandırılan araç tiplerinin yükselişte olduğu bir dönemin içerisindeyiz. Karşılaştırdığımız tüm modeller kendine göre iyi özellikler sunsa da, kazanan RAV4 gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Karşılaştırdığımız Japon SUV'lar arasında en çok hangisini beğendiniz?