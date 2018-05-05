Anında ayırt edilebilir gözleriyle, animeleriyle ve kültürleriyle tanıdığımız Japonları gerçekten merak ediyorsanız, bu halk hakkında bilmeniz gereken 20 bilgiyi aktardık.

Teknoloji devi olan Japonya'nın kültürüyle de çok derin bir toplum. Gerek samuray kültürüyle gerek çalışma prensipleriyle 'Japon' diyince aklımıza çalışkan ve zeki insanlar gelmesinin bir sürü sebepleri var. Bir de bu Japonlar neden birbirlerine selam verirken ya da vedalaşırken eğiliyorlar hiç düşündünüz mü?

İşte Japonya'ya seyahat etmeden evvel bilmeniz gereken 20 şey:

Size iğrenç gelebilir ancak Japonlar, çiğ çiğ at eti yiyorlar. Bu etler ince ince dilimlenir ve bunlara ' basashi' adı verilir. Tıpkı yukarıdaki fotoğraftaki gibi.

Bu tahmin edilebilir bir şey, Japon okuma ve yazma oranı %100'dür. İnsanın aklına 'gözden kaçanlar olamaz mı?' diye bir soru yerleşiyor.

Japonların ortalama ömrü 83 yıl, yani Türkler'den 8 yaş daha fazla yaşıyorlar. Türkler daha fazla at eti yemeli!

Japonya'nın %70'inden fazlası dağlardan oluşuyor.

Ülkenin her yerinde bira alabileceğiniz otomatlar var, Japonlar alkole düşkün bir millet.

Japon erkekler bazen saçlarını özür mahiyetinde tıraş ederler.

Bir kavun Japonya'da 1.473 yen'e yani 56 TL'ye satılabilir.

Japonya, dünyanın en düşük ikinci cinayet oranına sahiptir, fakat aynı zamanda son derece ürkütücü intihar ormanına da ev sahipliği yapmaktadır.

Ülke, 5 Nobel ödüllüne (kimya, tıp ve fizik dalında), 3 Fields madalyasına ve bir Gauss Ödülüne sahip.

Genç sumo güreşçilerinin geleneksel olarak emektar sumo güreşçilerin ahırlarında yıkanması gerekir.

Japonya'daki işsizlik oranı %4'ten az.

Ülke, 6.800'den fazla adadan oluşur.

Yukarıda görebileceğiniz 'Tetsuo: Iron Man' adlı film, zamanına göre fazlasıyla teknoloji içeren rahatsız edici bir cyberpunk filmdir. Filmin hikayesi, Shinya Tsukamoto'nun kolejde yazıp yönettiği bir oyuna dayanıyordu.

Milattan önce 30000 Japonya'da bilinen en eski paleontolojik keşiftir ve Japonya'nın bilinen ilk sakinleri bu dönemde yaşamıştır.

Üretken film yapımcısı Japon Takahi Miike, kariyerinin zirvesinde on yıl içinde 50 film yaptı. Kendisine hay maşallah, diyoruz.

Japonların animasyon tabanlı TV şovları, yani animeler, dünyadaki animasyon tabanlı eğlence sektörünün %60'ını oluşturur. Animasyon konusunda bu kadar başarılı olan bu ülkede 130 adet dublaj eğitimi okulu var.

Japonya halkının %21'ini yaşlılar oluşturur.

Geçmişte, Japonya hapishaneleri %99 gibi yüksek bir doluluk oranına sahip oldu! Japon hapishaneleri, 2003 itibariyle ortalama %117 kapasite ile işletilmektedir.

Geleneksel Japon evlerindeki yükseltilmiş zeminler, ayakkabılarınızı ne zaman çıkarmanız gerektiğini gösterir. Japon evlerinde de tıpkı bizim gibi ayakkabı değil, terlik giyilir.

Şimdi geldik bu şirin insanların neden sürekli eğildiklerine. Japonlarda eğilmek karşınızdaki insana saygı duyduğunuzu ve takdir ettiğinizi gösteren bir çeşit ritüeldir. Bu durum sabahları ya da akşamları yani günün herhangi bir anı yapılabilir. Japonlar genel olarak temas etmekten hoşlanmadıkları için selamlaşmaları bu şekildedir. Eğilmeler 3 grupta sınıflandırılabilir, en yaygın eğilme 'eshaku'dur. Bu eğilmede bel yaklaşık 15 derecelik bir açıyla bükülür. Başı hafifçe eğmek de eshaku'da yaygındır. Bu eğilme genellikle daha yüksek bir statüdeki insanlara yapılır. Ayrıca bu eğilmenize 'arigato' yani teşekkür ederim de katarsanız karşınızdakine minnettarlığınızı dile getirisiniz.

Genellikle iş aktivilerinde kullanılan eğilme biçimineyse 'kerei' denir. Bunda gövdenizi 30 derecelik bir açıyla eğersiniz. Bu eğilme toplantı odalarına girip çıkarken ve müşterileri selamlarken kullanılır.

En kibar eğilmeye ise 'saikeirei' adı verilir. Bunda ise 45 derecelik bir açıyla eğilirsiniz ve karşınızdakine derin şükranlarınızı ya da özürlerinizi iletmek için kullanırsınız.