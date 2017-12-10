Japonlar Uzaya Kadar Çıkan Bir Asansör İnşa Edecek!

Japon şirket Obayashi , 2050 yılına kadar inşa edilecek bir uzay asansörü projeleri olduğunu açıkladı.

Yapılacak tesis astronotları Dünya atmosferi dışına taşımak için liman görevi görecek ve asansör 96 bin km/saat hız ile hareket edecek. Mevcut teknoloji seviyeleri henüz projeyi gerçekleştirmek için yeterli olmasa da şirket planının gerçekçi ve uzay asansörünün yapımına doğru atılmış büyük bir adım olduğunu söyledi. Tesis inşaası tamamlandıktan 1 yıl sonra taşınabilir hale gelecek.

Uzay asansörünün 2050 yılına kadar 100 tonluk taşıma kapasitesiyle inşa edilmesi planlanmaktadır. Asansör 96.000 km'lik karbon nanotüp kablo, dünya bağlantı tarafı 400 m çapında ve 12.500 ton karşı ağırlıktan oluşacak. Kablonun konuşlandırılması ve tesislerin inşa edilmesinden ibaret olan yapım süreci; karşı ağırlık, tesisler ve inşaat prosedürlerini belirleyip kablo dinamiklerinin analizi sonlandıktan sonra başlayacak. Hareket denklemlerinin bilgisayar yardımı ile hesaplandığı proje de ihtiyaç duyulan 150 giga pascal gerilme direncine sahip bir kabloyu inşa etmek yaklaşık 20 yıl kadar sürecek.

Tırmanıcılar, karşı ağırlık, kablo, rüzgar ve tesislerin yükü gibi parametrelere bakılarak kablonun esnekliği ayarlanacak. Dönen bir platformun merkezinden karşı tarafa hareket etmeye çalışıldığında dik bir açı ile ittiren Coriolis kuvvetinin ve rüzgarın sistem üzerinde çok fazla olumsuzluk yaratmayacağı sonucuna ulaşıldı. 96 bin km’lik kablo koparsa ve eksenel bir şekilde düşerse dünyanın etrafını en az 8 defa turlayabilir ancak olduğu yere yığın halinde düşme ihtimalide oldukça yüksek. 2050 ye kadar devam edecek olan projenin gerçekleşmesi teknoloji ile paralel olarak ilerleyecek tek yapmamız gereken bekleyip görmek.