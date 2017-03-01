Japonlar, Verileri 1000 Yıl Tutabilen Hard Disk İcad Etti!

Japon bilgisayar bilimciler, 1000 yıl boyunca verilerin bozulmadan saklayabilecek bir hard disk geliştirdiler. "Ebedi Hard Disk" adı verdikleri bu disk veri depolama teknolojisinde bir ilk.

Japonya’nın Kobe Üniversitesi’nden bir ekip, “Ebedi Hard Disk” olarak adlandırdıkları bir depolama cihazı yaptı. Bu hard diske kaydettiğiniz veriler 1000 yıl boyunca bozulmadan kalıyor. Nikkei Teknoloji’nin haberine göre, Makoto Nagata ve Noriyuki Muira tarafından yönetilen teknoloji ekibinin buluşu ISSCC 2017’de duyuruldu. Metal nanodotları silikon levhanın belirlenmiş bir noktasına ızgara biçiminde dizilmiş bir biçimde koyarak yaptıkları bu tasarımla, bozulmalara karşı önlem almışlar.

Silikon plakaya metal nanodotları dizdikten sonra bir yalıtım malzemesi ile kapatmışlar. Silikon plaka üzerindeki bilgilere, wireless sinyalleri ile bağlanarak okuma yapabiliyorlar. Doğrudan herhangi bir kablolu, elektriksel bağlantı kurmanıza gerek kalmıyor. Santimetre kare başına düşen veri depolama kapasitesi de oldukça fazla. Her 2.5 cm kare başına yaklaşık 10 GB veri depolanabiliyor.

Araştırmacılar, yaptıkları bu veri depolama aracınının 1000 yıl boyunca bozulmadan veriyi tutabileceğini tahmin ediyorlar. Elbetteki tahmin diyoruz, çünkü bu güne dek kimse bu kadar uzun yaşamadı. Ancak hesaplamalar iddianın doğurluğunu gösteriyor. Yapılan testler ise gelecekte daha da uzun saklama kapasitelerine erişilebileceğinin işaretlerini veriyor. Gerekli basınç ve gerilim ile 1 yılı 1 saate indiren ekip, testlerini tamamlamış. Hard disk 1000 saat boyunca dayanabilen bir çipe sahip.

Bu heyecan verici hard diskin tek eksisi 40Kbps hıza sahip olması. Çok yavaş, ancak zamanla daha hızlısı yapılacaktır. Eğer torunlarınıza veya gelecek nesillere mesaj bırakmak istiyorsanız, piyasaya çıktığında bu hard diskten bir tane edinmenizi tavsiye ederiz.