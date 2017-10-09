Japonlar Yaptı Yine Yapacağını: Kafası Olmayan Robot Kedi

Japonların geliştirdiği robot kedi sayesinde, siz de bir kedi beslemiş kadar olacaksınız.

İstediğiniz zaman sevebileceğiniz, size karşı koymayan ve yemek derdi olmayan bir kedi ister misiniz? Ama bu kedinin bir robot olduğunu ve kafasının olmadığını söylesek? Ne ilginç değil mi?

Akşam işten veya okuldan çıkarak eve geldiniz ve çok yorgunsunuz. Yoğun bir günün vermiş olduğu yorgunluğu atmanız için birçok seçeneğiniz var. Örneğin evinizde kedi veya köpek besliyorsanız, sevimli dostlarımız ile ilgilenerek vakit öldürebilirsiniz. Böylece yoğun bir günün stresini atmış olursunuz. Fakat kedi veya köpeği olmayan insanlar ne yapacaklar? Üzülmeyin: Onlar için de kafası olmayan, sadece gövde ve kuyruktan oluşan robot bir kedi üretildi.

Qoobo isimi verilen bu robot kedinin kafası ve patileri bulunmuyor, yalnızca tüylü, yumuşak bir gövdeye ve kuyruğa sahip. Qoobo adlı robot kedinin önümüzdeki sene içerisinde satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Henüz bu robot için net bir fiyat ve çıkış tarihi verilmedi. Aşağıdan Japonların geliştirdiği bu robot kedinin tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.