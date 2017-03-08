Japonlardan Sıradışı Bir Otel: Yüzen Küre 'Muzukami'

Nerde ilginç bir buluş varsa orada Japonlar var. Ya da tam tersi mi?

Yani gün geçmiyor ki Japonlar tarafından yapılmış ilginç bir tasarımla daha karşılaşmayalım. Çalışkanlıkları ve sempatiklileriyle tanıdığımız çekik gözlü arkadaşlarımız, her han her şeyi olabilecek en absürt şekilde tüm dünyaya sunabilirler.

Japonya’nın Nagazaki kentinde bulunan Hollanda’dan esinlenerek üretilmiş tematik parkın tasarımcısı olan Huis Ten Bosch firması, küre şekinde yüzebilen bir kapsül otel geliştirdi. Otelin 4 kişilik olduğunu belirten yetkililer, bir oda bir tuvalet ve bir duş ile toplam 38 metrekarelik yapıyı hizmete sunmuş.

Kapsül, şirketin satın aldığı ve önümüzdeki kış hizmete sokmayı planladıkları otelin bulunacağı adaya doğru yavaşça sürüklenirken müşterilerini ağırlıyor. Böylece denizde yüzen ve bir kıyıda uyuyup, farklı bir kıyıda uyanacağınız farklı bir tatil deneyimi sizlere sunuyor. Dar bir alan olmasına rağmen masmavi gökyüzü ve denizin içinde olmak, fazlasıyla insanı cezbedecek gibi görünüyor.

Klostrofobinizi tetikleyecek deniz tutmasına sebep olacak bu ilginç otelde bir gece konaklamanın bedeli yaklaşık 300 Dolar. Kusura bakmayın, içine girecek cesareti ayrıca satmıyorlar çünkü fiyata dahil.