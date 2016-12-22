Japonlardan Teknoloji Dostu Tuvalet Kağıdı

Gerek teknoloji, gerekse başka alanlarda oldukça enteresan şeylere imza atan Japonlar, bunlara bir yenisini daha ekledi.

2000'li yılların başından itibaren teknolojinin lügatımıza soktuğu yeni bir sıfat var; akıllı. Bugüne kadar pek çok haberimizde 'akıllı' sıfatını alan enteresan eşyalardan bahsetmiştik. Fakat bu sefer bahsedeceğimiz, büyük ihtimalle en ilginç olanı.

Japonya'da bulunan Narita Uluslararası Havalimanı'nda, hijyen konusunda oldukça enteresan bir adım atıldı ve akıllı telefonlar ile uyumlu tuvalet kağıtlarını hizmete sunuldu.

Aslında bu tuvalet kağıdının kullanım alanı daha farklı. Normal tuvalet kağıtlarının yanında bulunan bu yeni tuvalet kağıdı, telefonunuzun ekranını temizleyerek bakterilerden arındırmanızı sağlamakta. NTT Docomo adlı telekomünikasyon firması tarafından hazırlanan tuvalet kağıtlarında havaalanındaki Wi-Fi noktaları ve diğer seyahat bilgileri gibi şeyler yer almakta.

NTT Docomo, söz konusu tuvalet kağıtlarını Japonya'daki diğer havalimanlarında da kullanıma sunmayı planlıyor.