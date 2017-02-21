Japonlardan Turistleri Karşılayacak Drone Köpek!

Japonlardan yine nedenini anlayamadığımız fakat oldukça ilginç duran bir ürün.

Teknolojiye dair en enteresan, en ilginç ürünlerin çıktığı Uzak Doğu, bu geleneği sürdürmeye devam ediyor. Bu duruma son örnek olarak karşımıza çıkan şey ise, Japonya'nın Oji şehrinde gezmesi planlanan köpek drone.

Japonya'nın turistik şehirlerinden biri olan Oji'nin hali hazırda 'Yukimaru' adlı bir maskotu mevcut, bu maskot da bir köpek. Şimdi ise Yukimaru, maskotu olduğu şehirde drone olarak gezecek. Henüz ortada resmi bir durum olmasa da şehrin önemli turistik yerlerinde, turistleri eğlendirme ve şehri tanıtma amacı ile uçması planlanan Yukimaru, -muhtemelen- dünyanın ilk maskot drone'u ünvanını da taşımakta.