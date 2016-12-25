Japonların Eğitim Sistemini Tüm Dünyadan Ayıran 7 Önemli Nokta

Dünya genelinde en iyi akademik başarıya sahip bireyleri yetiştiren ülkelerden biri olan Japonya'daki eğitim sistemini diğer eğitim sistemlerinden ayıran 7 özelliği derledik.

Günümüzün akademik alanda en başarılı ülkelerinden biri olan Japonya'da diğer ülkelere kıyasla özellikle iyi bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim sistemi bulunuyor ancak bazı noktalarıyla Japonya'daki eğitim sistemi eleştirilerin hedefi olabiliyor.

Ülkemizdeki üniversiteye geçiş sınavı sisteminde de benzer yönlerini gördüğümüz Japonya'daki eğitim sistemini diğer dünyalardaki eğitim sistemlerinden ayıran 7 noktayı bu içeriğimizde derledik.

1) Her okulun forması var

İngiltere ve ABD gibi ülkelerde genellikle okullarda serbest kıyafet uygulaması oluyor ancak Japonya, her okulun forması konusunda ısrarcı. Japonya'da öğrencilerin kendilerini eşit ekonomik düzeyde hissetmeleri için hemen hemen her okulda ortak forma anlayışı izleniyor. Aslında bu anlayış bizim ülkemizde de olsa da son dönemlerde serbest kıyafet uygulamasıyla değişiklik göstermeye başladı.

2) Öğrenciler 10 yaşına kadar sınava girmiyor

Öğrencilerin küçük yaşta kişiliklerini oluşturduğunu ve bilgi temellerini attığını düşünen Japonya, 10 yaşına kadar öğrencilerini hiçbir şekilde sınav yapmayarak öğrencilerinin kendini davranış açısından, duygusal açıdan ve bilgi temeli açısından geliştirmesine imkan tanıyor.

3) Okullarda hizmetli personel yok

Japonya'daki okullarda hizmetli personel bulunmuyor, bunun yerine öğrenciler ve zaman zaman öğretmenler okulun temizliğiyle ilgileniyor. Böylelikle öğrencilerin hem çevreyi temiz tutması hem de takım çalışmasını anlaması sağlanıyor.

4) Yemekleri okul veriyor ve yemekler sınıfta yeniyor

Dünya genelinde birçok ülkede okullarda yemekhane kültürü var ancak Japonya'da tüm öğrenciler öğle aralarında aynı yemeyi yiyiyor ve yemekler sınıfta yeniyor. Bu esnada öğretmen de öğrencilerle birlikte yemek yiyiyor. Bu durum hem öğrencilerin kendi aralarında sosyalleşmesini hem de öğretmenlerini daha iyi tanımalarını sağlıyor.

5) Öğrencilerin üniversitedeki geleceği tek bir sınava bağlı

Ülkemizde de üniversiteye geçiş sınavının tek bir sınav düzeninden oluşması ve öğrencilerin üniversitedeki kaderini 12. sınıfta göstereceği başarının ortaya koyması her ne kadar eleştiri konusu olsa da, Japonya'da da ülkemize benzer bir sınav sistemi uygulanıyor. Öyle ki Japonlar bu sınavı "cehennem sınavı" olarak nitelendiriyor. Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada gibi ülkelerde üniversiteye geçişte daha farklı ve öğrencilerin rahat olduğu bir sistem olsa da tek sınav sisteminin öğrencileri daha disiplinli olmaya ittiği söyleniyor.

6) Kültürel dersler de var

Japonya, öğrencilerin genç yaşta yozlaşmış bir kültüre sahip olmaması için kaligrafi ve şiir gibi derslerle hiçbir akademik kaygı gözetmeden öğrencilere Japon kültürünü aşılıyor ve onların kültürüne sahip çıkmasını sağlıyor.

7) Öğrenciler devamsızlık yapmıyor

Sınav sisteminin getirdiği disiplinin yanı sıra öğrenciler akademik kariyerlerini önemsiyor ve çok çok ciddi bir olumsuzluk olmadıkça derslere devamlılığını sürdürüyor. Ayrıca Japon öğrenciler arasında yapılan araştırmaya göre öğrencilerin %91'i derslerde konsantre olarak dersi dinliyor.