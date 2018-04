Japonların Geleneksel Bütçe Hesaplama Yöntemi: Kakeibo

Japon bir yazar, geleneksel bütçe hesaplama yöntemleri olan Kakeibo'nun başarılı tasarımlar ile birleştiği bir kitap çıkarmış. Kitap, 1904 senesinden beri kullanılan yöntemi modernize ederek yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Hepimiz elimizdeki parayı planlı bir şekilde harcamak istiyoruz ancak bu çoğu zaman mümkün olmuyor ve limitlerimizi aşıyoruz. Günümüzde telefonlarımıza kuracağımız basit bütçe planlama uygulamaları ile bunu kontrol etmek ve bir düzen oturtmak çok basit ancak eskiden; uygulamaların ve teknolojinin henüz buna müsaade etmediği dönemlerde, Japon halkı bütçe düzenlemeyi kolaylaştıran basit bir yöntem kullanıyordu. Kakeibo denen bu yöntem, Japonya'da hala oldukça popüler.

Kakeibo, her ayın başında kişiye dört temel soru soruyor.

Kullanabileceğin paranın miktarı nedir? Biriktirmek için ayırmayı planladığın miktar nedir? Bir aylık dönemde ne kadar para harcıyorsun? Bütçenin durumunu nasıl iyileştirebilirsin?

Aslında sıradan bir uygulamanın sorduğu sorulardan fazlasını sormasa da, basit bir deftere not alınabilecek bir yöntem olduğu ve planlamaya büyük fayda sağladığı için kullanımı çok yaygın.

Her ayın sonu geldiğinde ise yeni dört soruyu cevaplamak gerekiyor.

Aylık bütçeni aştın mı? Para biriktirmek için nasıl bir yol seçtin? En çok para harcadığın şey ne oldu? Gelecek ay neleri değiştirmelisin?

Bu sorular ve cevapların düzenli bir şekilde işleme konması sonucunda ise dengeli ve düzenli bir bütçe planına sahip oluyorsunuz. Yöntemin 1904 senesinde, Japonya'nın ilk kadın gazetecisi Hani Motoko tarafından, kadınların bütçelerini düzenlemek amacıyla ortaya çıktığı biliniyor. Fumiko Chiba isimli bir yazar ise, bu planın yıllık olarak yer aldığı 'Kakeibo: The Japanese Art of Saving Money' isimli bir kitap çıkarmış. Kitap, bütçe düzenlemeyi keyifli hale getirecek tasarımlar ile dolu. Şu an yalnızca İngiltere'de satışta olsa da, internet üzerinden bulunması mümkün.