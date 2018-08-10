Bulunduğumuz çağ gerçekten de çok tuhaf. Dünyanın bir köşesinde insanlar bırakın interneti telefon şebekesine erişemiyorken, bir diğer köşesinde kendi evlerinde robot geliştiriyorlar. Elbette Japonya’dan ve Japonlardan bahsediyoruz.

İnsanlar, dünya geneline kıyasla daha çalışkan bir toplumda büyürlerse hobileri de ona göre şekilleniyor. Japonya’da düzenlenen Maker Faire festivali, kendi evlerinde robot üreten binlerce Japon mucidi ağırladı. Festivaldeki herkes, tamamen özgün fikirlerden yola çıkarak hazırladığı mekatronik aletleri sergilerdi. Sanıyoruz ki özgün olmaya çalışan Japon dostlarımız, işe yarar olma konusunda düşünmeyi unutmuşlar.

The Verge, festivalde görünen en garip icatları bir araya getirmiş ve güzel iş yapmış. Biz de üzerimize düşeni yaparak sizin için dünyanın en gereksiz, komik ve absürd icatlarından bir seçki hazırladık. Listedeki eserlerin büyük çoğunluğuna hayatınızda yer vermeyeceksiniz, zaten isteseniz de kullanmayacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz.

Otonom origami makinesi:

DJ Kasayosano Barkod:

Gözlerin giriyor gecelerime:

Şemsiyeye Excalibur muamelesi yapma düzeneği:

Cuma pazarına gelse ortalık karışır: Salatalıkların ne kadar düz olduğunu ölçen alet:

(Kutudan çıkan salatalıkları, kutuya koymadan önce bu cihazı kullanan sahte telefoncular olabilir, aman dikkat)

Kendi çapınızda gurur verici bir olay yaşadıysanız, kendi basın toplantınızı düzenleyebilirsiniz:

Amazon'u piyasadan silecek otonom kargo teknolojisi (Yanlamasa iyi aslında):

Büyük Ev Jenaratörde'den Geliyor: Mario'nun ahı kalır mı sandın prenses?

Amacı dışında kullanılan akıllı telefon ve akıllı ev sistemleri:

Leven Kırca'dan daha iyi sarhoş taklidi yapabilen robot: