Prototip versiyonu piyasaya sürülen hızlı tren, eski versiyonlarından daha az enerji tüketiyor ve çok daha konforlu.

Yaz ve Kış Olimpiyatları ayrı döngüler halinde 4 yılda bir düzenlendiği için 2 yılda bir olimpiyat oyunlarını izleme şansımız oluyor. Düzenlenen son olimpiyat oyunlarına Kore ev sahipliği yapmıştı, bir sonraki oyunlar ise 2020’de Japonya’da düzenlenecek. Ancak Japonya’daki olimpiyatlar Yaz Olimpiyatları olacağı için eski ev sahibinin 2016’da Brezilya olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer ülkelerin daha önce yapmış olduğu gibi Japonya, ev sahipliği yapacağı olimpiyat oyunlarına hazırlanmaya başladı. Olimpiyat oyunlarındaki misafirlerini kaliteli bir şekilde taşımak isteyen ülke, daha önce üretmiş oldukları Bullet Train’lerin (Mermi Tren) gelişmiş versiyonunun prototipini piyasaya sürdü. Tasarlanan yeni hızlı trenler 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kullanılmaya başlayacak.

Yeni trenlerin özelliklerinden bahsedecek olursak, 1,323 yolcu kapasitesiyle seyahat edecekleri bölgeye bağlı olarak saatte 275-300 kilometre arası hız yapacaklar. Ayrıca bu trenler kendileriyle aynı hızda seyahat eden eski N700A versiyonlarına kıyasla taşıdıkları yolcu ve diğer şeylere bağlı olarak %7 ile 20 oranında daha az enerji harcayacaklar. Son olarak gelişmiş versiyon Mermi Trenleri lüks adına yapılan değişiklerle dikkat çekiyorlar, koltukların kumaş kalitesi, rahatlığı, aralarındaki boşluk arttırıldı ve her koltuğa elektrik prizi eklendi.