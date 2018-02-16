100 Milyon Kişinin Ölümüne Neden Olacak Bir Volkan Bulundu!

Kikai Kalderası’nı inceleyen bilim insanları, giderek şişen ve patlaması muhtemel bir volkan keşfetti. Keşfedilen volkanın patlaması halinde 100 milyon kişinin hayatını kaybedeceği ön görülüyor.

Günümüzden 7300 yıl önce patlayan ve bölgede yaşayan uygarlığın tamamen yok olmasına neden olan devasa bir volkanın oluşturduğu Kikai Kalderası’nı inceleyen jeologlar, yanardağın içinde 10 kilometre yarıçapında ve 600 metre yüksekliğinde lav dolu bir kubbe keşfettiler.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan rapora göre Japonya’nın güney kıyılarında, suyun altında bulunan ve 34 kilometreküp büyüklüğünde lavı içinde barındıran kubbe, patlaması halinde 100 milyonun üzerinde insanın ölümüne neden olabilir.

Deniz tabanındaki engebeli araziyi inceleyen jeologlar, lav dolu kubbenin giderek şiştiğini keşfettiler. Kubbenin patlaması halinde yalnızca Japonya’nın etkilenmeyeceğini belirten bilim insanları, oluşacak püskürmenin etkisi ile Çin, Güney ve Kuzey Amerika da tsunami tehditi ile karşı karşıya kalacağını bildirdi.

Rapora göre böyle bir patlamanın gerçekleşmesi halinde Japonya tamamen volkanik küllerle kaplanacak ve güneş ışığı ülkeye gelemediği için volkanik bir kış baş göstermiş olacak. Fakat bilim insanları şu an için panik yapmayı gerektiren bir durum olmadığı görüşündeler. Yapılan hesaplamalara göre kubbenin önümüzdeki yüz yıl içinde patlama ihtimali %1’in bile altında.